La Macif s’offre Mondial Pare-Brise pour 103 millions d’euros

Macif innove en devenant le premier assureur français à acquérir un réseau de réparation et de remplacement de vitrages automobiles. La mutuelle, qui couvrait 6,5 millions de contrats auto à fin 2021, a annoncé lundi avoir finalisé le 10 février 2023 l’acquisition de Mondial Pare-Brise pour un montant de 103 millions d’euros auprès de Parts Holding Europe (PHE). Derrière Carglass et France Pare-Brise, Mondial Pare-Brise est le numéro trois de la réparation et du remplacement de pare-brise avec un réseau national de 806 points de vente, dont 260 franchisés, 400 collaborateurs et un volume d’affaires de 146 millions d’euros en 2022.

« La Macif est le premier assureur auto en France et, comme leader, se doit de prendre des positions sur son marché. Le coût moyen des sinistres bris de glace augmente de 6% par an depuis 2015. Il était important qu’un assureur prenne l’initiative d’agir, de peser par ses choix dans l’action et la prise de parole », explique Jean-Philippe Dogneton, directeur général de la Macif. Selon France Assureurs, le coût moyen d’un sinistre bris de glace a bondi de 42 % entre 2015 et 2021.

Et cette inflation n’est pas près de s’arrêter. Le réchauffement climatique entraîne une plus grande fréquence et intensité des sinistres climatiques, à l’image d’une année 2022 qui devrait coûter plus de 10 milliards d’euros aux assureurs dans ce segment, et pèse sur les réparations automobiles. D’autant que la technicité continue d’augmenter et de pousser les prix vers le haut. Les assureurs critiquent aussi les cadeaux promotionnels des acteurs de la réparation et du remplacement qui alourdissent le coût final. «Cette acquisition est une action concrète en faveur de tarifs d’assurance justes et accessibles sur le long terme, et conforte notre positionnement dans l’écosystème de la mobilité», affirme le directeur général de la Macif, qui représente 300.000 des 2,5 millions d’interventions annuelles pour des bris de glace en France pour une charge de 200 millions d’euros chaque année.

La mutuelle a aussi profité d’une rare opportunité. À la suite de son acquisition par le groupe d’Ieteren pour 1,7 milliard d’euros, Parts Holding Europe (PHE) a été contraint par la Commission européenne de céder Mondial Pare-Brise pour des raisons de concurrence car il détient aussi Carglass.