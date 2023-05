La gestion des crises bancaires préoccupe les grands argentiers européens

Ce sera encore une fois un des principaux sujets de l’Ecofin, le conseil «Affaires économiques et financières» de l’Union européenne. Les ministres de l’Economie et des Finances des Etats membres se penchent ce mardi sur la proposition présentée par la Commission européenne en avril dernier pour réviser le cadre de la gestion des crises bancaires et la protection des dépôts. Cette discussion suivra celle qui a eu lieu lors de l’Eurogroupe et de l’Ecofin fin avril à Stockholm.

Si les grandes banques françaises freinent des quatre fers pour éviter un élargissement du mécanisme de résolution unique aux banques de taille moyenne, à Bercy, on se veut conciliant, précisant avoir «toujours souhaité un élargissement du champ de la résolution à davantage de banques». Mais cela tout en nuances, car le cadre existant, mis en place par la directive du 15 mai 2014 dite BRRD, n’a été utilisé que… deux fois depuis son entrée en vigueur. Et ce alors que des dispositifs nationaux d’intervention préventive des systèmes de garantie des dépôts ont été souvent utilisés par les Etats membres pour contourner la résolution européenne. «Cela peut aboutir à maintenir sur le marché des banques qui auraient vocation, soit à être rachetées, soit à être consolidées», regrette-t-on du côté de Bercy.

Le mécanisme européen de stabilité en préalable

Si l’élargissement du cadre de résolution aux banques de taille moyenne reste donc envisageable, Bercy n’est cependant clairement pas favorable aujourd’hui à un aménagement des équilibres sur les financements des résolutions. En premier lieu, aucun changement n’est possible tant que le traité sur le mécanisme européen de stabilité (MES) n’a pas été ratifié par tous les pays. Or, l’Italie, dirigée par Giorgia Meloni, a fait marche arrière sur ce texte, bloquant toujours la ratification.

Bercy estime aussi qu’il faut aller plus loin en matière d’harmonisation des procédures de gestion de crise. Les voies de contournement des résolutions par certains Etats restent assez peu encadrées. Paris pense en outre que, contrairement à ce qui a été proposé par la Commission, il n’est pas souhaitable de mutualiser le fonds de résolution unique (FRU), dont les banques françaises sont le premier contributeur, et les fonds nationaux de garantie des dépôts.

Les membres de l’Ecofin devront aussi peser les conséquences d’une garantie des dépôts qui serait élargie aux grands dépôts des entreprises. Cette proposition faite par la Commission en avril pourrait conduire à des situations d’aléa moral, c’est-à-dire une modification des comportements induits par le fait d’être couvert contre une perte.

Les compromis seront difficiles à trouver pour les commissions techniques qui seront chargées d’examiner tous ces sujets au sortir de l’Ecofin.