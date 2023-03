La Fed veut durcir Bâle 3 pour prévenir d’autres crises bancaires

Voilà qui devrait faire plaisir aux banques européennes. De l’autre côté de l’Atlantique, la Réserve fédérale (Fed) a été fortement critiquée pour avoir laissé passer Silicon Valley Bank (SVB) à travers les mailles de son filet. Chargé d’enquêter sur les facteurs ayant conduit à la faillite de la banque des start-up, qui a secoué les marchés financiers en ravivant le souvenir de 2008, le responsable de la supervision Michael Barr a plaidé mardi 28 mars devant le Congrès américain pour un renforcement des règles de Bâle 3.

Des accords internationaux que les Etats-Unis appliquent avec parcimonie, pointent régulièrement les banques européennes qui s’estiment pénalisées dans la compétition mondiale. Alors que la faillite de SVB a mis en lumière les effets pervers de la dérégulation entreprise sous l’ère de Donald Trump, Michael Barr, un des architectes de la loi Dodd-Frank, considère qu’il est «essentiel que nous proposions et mettions en œuvre les réformes finales de Bâle 3». Il s’agit notamment de «mieux refléter les risques opérationnels et de trading dans nos calculs sur les besoins de fonds propres» des banques américaines, a-t-il martelé.

La Fed compte notamment proposer «une exigence de dette à long terme» pour les grandes banques qui ne figurent pas parmi les trente établissements systémiques (G-SIB). Cela leur permettrait de disposer «de ressources absorbant les pertes pour soutenir leur stabilisation et permettre une résolution d’une manière qui ne pose pas de risque systémique», a-t-il ajouté.

La réaction ex-ante du superviseur en question

Outre l’application de la réglementation aux banques de taille moyenne, nombreux sont ceux qui ont dénoncé les failles de la supervision américaine dans ce dossier. Michael Barr a, de nouveau, défendu devant le Congrès l’action du personnel de la Fed qui a identifié des «vulnérabilités» dans la gestion des risques de SVB dès 2021 avant de rencontrer la direction de la banque en novembre 2022 pour «exprimer ses inquiétudes sur le risque de taux». Michael Barr précise que son investigation, dont les résultats sont attendus au 1er mai, devra permettre de «savoir si la supervision de la Réserve fédérale était appropriée pour la croissance rapide et les vulnérabilités de la banque» et pourquoi cette dernière n’a pas pu remédier aux défaillances relevées par le superviseur dans le délai imparti.

En Europe, où les superviseurs se montrent particulièrement zélés, au grand dam des banques, on juge que «le superviseur californien n’a pas fait son travail». «On peut reconnaître aux autorités américaines d’avoir su réagir très vite et très fort, a posteriori», indique un superviseur européen. «Mais le déséquilibre entre l’action ex-ante et ex-post accroît à chaque crise l’aléa moral».