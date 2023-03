La Chine renforce le contrôle des actifs financiers de son secteur bancaire

Les autorités financières chinoises ont annoncé samedi de nouvelles mesures visant à renforcer la gestion des risques liés aux actifs financiers des banques commerciales. Le document, publié conjointement par la Commission de contrôle des banques et des assurances de Chine (‘China Banking and Insurance Regulatory Commission’, CBIRC) et la banque centrale chinoise (PBoC), ordonne à ces établissements de classer les risques de l’ensemble des actifs financiers susceptible d’engendrer des risques de crédit.

Cette démarche, qui devra avoir lieu au moins une fois par trimestre, concernera les crédits aux entreprises et aux ménages, les investissements obligataires, les prêts interbancaires et les engagements hors bilan des banques. Ces dernières devront définir cinq niveaux de risque allant de «normal» à «perte potentielle». Les règles actuelles sont jugées inadéquates car «durant les dernières années, la structure des actifs des banques commerciales chinoises a profondément changé et la typologie des risques bute sur des situations et des problèmes nouveaux», a expliqué la CBIRC.

En conséquence, les banques sont invitées à «renforcer la surveillance, l’analyse et la détection précoce» de ces risques. Elles devront aussi se conformer de manière stricte aux règles visant à évaluer les risques de crédit découlant d’une restructuration de dette. Cela concerne en particulierl’immobilierdans lequel de nombreux promoteurs peinent à respecter leurs échéances de remboursement. Ces mesures, qui entreront en vigueur le 1er juillet pour les nouveaux engagements bancaires, aideront le secteur à améliorer sa capacité à servir l'économie réelle, selon la CBIRC. Les établissements auront jusqu’à fin 2025 pour reclasser leurs actifs financiers existants.

En janvier dernier, les banques chinoises ont accordé un montant record de 4.900 milliards de yuans (670 milliards d’euros) de nouveaux prêts, soit une hausse de 23% en glissement annuel, selon les données publiées vendredi parla PBoC. Le consensus tablait sur 4.000 milliards de yuans en janvier, contre 1.400 milliards de yuans en décembre. Le précédent record avait été atteint en janvier 2022, pendant lequel 3.980 milliards de yuans avaient été prêtés. «Cela pourrait suggérer que le rythme de la reprise économique en 2023 a le potentiel de dépasser son niveau pré-pandémique», ont estimé les économistes d’ING.