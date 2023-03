La Carac entre en négociation exclusive pour acquérir Ageas France

La Carac a doublé BNP Paribas Cardif. Ageas est entré en négociations exclusives avec la mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance concernant la cession de Ageas France, a annoncé lundi le groupe d’assurance belge dans un communiqué. Les activités concernées comprennent Ageas France, Ageas Retraite, Ageas Patrimoine et Sicavonline pour un résultat net de 6,1 millions d’euros à fin 2022, un encours IFRS de 3,9 milliards d’euros et des fonds propres de base (TIERS 1) de 161 millions d’euros. A fin 2022, Ageas France affiche un ratio de solvabilité 2 de 216%.

«La prochaine étape du processus sera la consultation des représentants du personnel en France. La cession envisagée nécessitera des approbations réglementaires», explique Ageas, qui évoque aussi «certaines conditions suspensives» à propos des négociations exclusives.

Pour la Carac, qui affichait un chiffre d’affaires de 476 millions d’euros en 2021, l’opération s’inscrit dans sa feuille de route à horizon 2030 et lui permettrait d’afficher un encours combiné dans le domaine de l’épargne-retraite de 13 milliards d’euros.

Gestion de patrimoine

Surtout, Ageas France offre à la mutuelle une opportunité pour se renforcer dans la gestion de patrimoine. «Le projet d’acquisition d’Ageas France s’inscrit pleinement dans notre stratégie de développement et de diversification. Il constituerait un véritable accélérateur sur le marché de la gestion de patrimoine, en associant à notre mutuelle des équipes reconnues», explique Michel Andignac, directeur général de la Carac, dans un communiqué.

«La cession envisagée s’inscrit dans la stratégie d’Ageas qui consiste à rationaliser son portefeuille européen et à se concentrer sur ses principaux marchés dans la région», explique de son côté le groupe belge. Ageas, qui s’est lancé dans la réassurance pour tiers lors des renouvellements de 2022, a entamé une feuille de route de trois ans censée ouvrir «un nouveau chapitre». Il bénéficie d’un socle solide en Belgique mais d’une dynamique un peu en perte de vitesse en Europe continentale et au Royaume-Uni, alors que l’Asie se place comme relais de croissance, en particulier sur le volet de la collecte.