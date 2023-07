La BCE s’inquiète du rôle joué par les courtiers en ligne dans la fuite des dépôts

Après la fuite des dépôts qui a entraîné la faillite de Silicon Valley Bank aux Etats-Unis, le superviseur européen se montre particulièrement attentif aux questions de liquidité. Dans un entretien à l’agence Bloomberg, Tom Dechaene, membre du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne (BCE), se déclare «inquiet» vis-à-vis des banques qui collectent des dépôts par l’intermédiaire de courtiers. «Il n’y a pas de dépôts plus volatils que ceux-là», souligne-t-il.

Le développement de ces plateformes peut encourager les clients à déplacer rapidement leurs fonds en quelques clics à la recherche du plus offrant. La digitalisation met à mal la fidélité unissant les clients à leur banque, qui plus est en période de remontée des taux.

Tom Dechaene cite par exemple la fintech berlinoise Raisin, qui a presque doublé les fonds qu’elle administre en un an, preuve que davantage de banques collectent des dépôts par ce biais. «Nous devrions différencier les exigences en matière de ratio de couverture des liquidités (LCR) pour ces banques plus que nous ne le faisons aujourd’hui», a-t-il encore déclaré à Bloomberg.

Un phénomène limité mais amené à croître

Le phénomène reste encore limité en Europe, même s’il est difficile de le quantifier. Aux Etats-Unis, un certain nombre de petites banques collectent entre 10% et 30% de leurs dépôts via des courtiers, selon les données publiques disponibles. De telles statistiques n’existent pas sur le Vieux Continent.

Les 40 milliards d’euros d’actifs gérés par Raisin pèsent peu lorsqu’on les rapporte aux plus de 12.000 milliards d’euros de dépôts des particuliers et des entreprises dans la zone euro. Bien que ce montant ne soit pas substantiel, «dans le contexte actuel des taux d’intérêt, alors que sur de nombreux marchés les banques sont sous pression pour mieux rémunérer les dépôts, la tentation est plus grande que jamais. Je serais extrêmement surpris si, en l’espace de douze mois, les dépôts auprès du courtage n’avaient pas fortement augmenté», analyse Tom Dechaene.

Raisin indique que Deutsche Bank AG et UniCredit SpA font partie des 400 banques avec lesquelles la fintech travaille. Un porte-parole interrogé par Bloomberg affirme que «l’idée que ces plateformes s’accompagnent de risques pour le marché est fausse. C’est le contraire. Travailler avec Raisin permet aux banques de renforcer et de diversifier leurs sources de liquidité». La fintech se concentre sur des dépôts inférieurs au montant légalement couvert par la garantie des dépôts (100.000 euros par client et par banque), ce qui, selon elle, «évite toute concentration, et les dépôts ne fuient pas dans des scénarios de stress».

Effet d’aubaine

Tom Dechaene estime, au contraire, que les déposants qui placent leurs fonds auprès de ces courtiers ne s’inquiètent pas de leur stabilité financière. Il craint que cela n’encourage un effet d’aubaine, dans la mesure où les dépôts sont garantis jusqu’à 100.000 euros. Cela pourrait même encourager une concurrence entre les pays suivant la puissance de leurs systèmes de garantie des dépôts. Certaines juridictions vont, en effet, au-delà de ces limites.

Un plaidoyer pour la création d’un schéma paneuropéen de garantie des dépôts ? Le 6 juillet, la BCE a appelé à achever l’Union bancaire et à avancer sur ce troisième pilier, alors que la réforme du deuxième pilier, sur la résolution des banques en difficulté, bute toujours sur les réticences des Etats membres. Elle risque même d’avorter avant les élections européennes de juin 2024.

En attendant une hypothétique harmonisation des fonds de garantie, qui semble condamnée faute d’accord politique, la BCE pourrait se pencher sur la question de la liquidité et imposer des exigences plus fortes aux banques dans le cadre de sa revue des risques, plaide Tom Dechaene. Le ratio LCR moyen des banques européennes s’élevait à 165% au quatrième trimestre selon l’Autorité bancaire européenne. Mais, selon le membre du conseil de surveillance de la BCE, de plus en plus de banques se contentent d’un LCR de 110%, en comptant sur le soutien de la banque centrale en cas de problème. Pour l’heure, le superviseur des banques de la zone euro reste toutefois davantage concentré sur les questions de capital que de liquidité.