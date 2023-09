La bataille autour de la gouvernance de Mediobanca se durcit

Mediobanca vit des semaines trépidantes. Le conseil d’administration de la banque d’affaires a publié dans la soirée du 20 septembre sa liste en vue du renouvellement du conseil d’administration le 28 octobre prochain. Cette initiative est conforme aux principes de gouvernance en Italie, selon lesquels à la suite d’un mandat de trois ans, le conseil détient l’option de nommer des candidats en vue d’un prochain mandat.

La liste proposée par le conseil contient quinze noms, même si seulement douze seront élus. Y figurent notamment ceux d’Alberto Nagel, l’actuel DG de Mediobanca et de Renato Pagliaro, son président. «L’objectif poursuivi par le Conseil de Mediobanca est d’avoir un conseil avec des profils conformes aux critères de la BCE et aptes à la réalisation du plan ‘One Brand One Culture’ à horizon 2026 approuvé en mai dernier», fait savoir une source proche de la banque.

Vers un bras de fer

Un tiers de ces douze sièges sont pour des nouveaux venus, destinés à remplacer des administrateurs atteints par la limite d’âge. Ces postes avaient été proposés initialement à Delfin, la holding de feu le milliardaire Leonardo del Vecchio, - principal actionnaire de la banque de Piazzetta Cuccia - et à Francesco Gaetano Caltagirone, le magnat octogénaire du groupe de construction éponyme, avant que les pourparlers n’échouent. A l’occasion d’un dernier échange le 12 septembre dernier, Delfin avait égrené une série de requêtes que la direction et le conseil d’administration actuel de Mediobanca ont estimées cette semaine «ne pas être conformes à la gouvernance d’une banque cotée systémique».

L’affaire ne va pas en rester là. Selon des informations de Reuters, Delfin, sous la houlette désormais de Francesco Milleri, ancien proche collaborateur de Del Vecchio, serait prête à présenter sa propre liste de candidats. La société dispose jusqu’au début du mois d’octobre pour le faire. Au total, trois listes pourraient donc être présentées : celle du conseil sortant, celle de Delfin et celle d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion financière.

Ce psychodrame à l’italienne intervient alors même que le pays trébuche sur sa réforme des marchés de capitaux (Ddl Capitali). Un certain nombre d’amendements présentés en commission sénatoriale par des membres de la majorité gouvernementale visent à modifier le mode de nomination des administrateurs des sociétés cotées en Bourse afin de donner aux actionnaires minoritaires plus d’influence sur les décisions du conseil d’administration.

Selon l’un des amendements proposés, le conseil ne pourrait pas présenter une liste de candidats si un seul actionnaire détient plus de 9% de la société et nomme des administrateurs. Selon un autre amendement, si la liste du conseil d’administration obtient la majorité, mais qu’une deuxième liste obtient au moins 20% des voix, cette dernière pourrait se voir octroyer 49% des postes du CA.

L’adoption de ces amendements pourrait ainsi avoir des conséquences sur un certain nombre de fleurons du capitalisme italien comme Generali, Telecom Italia, UniCredit sans oublier Mediobanca. Delfin possède en effet 19,8% de l’actionnariat de la banque d’affaires tandis que Caltagirone en détient 5,6%. L’an dernier, Caltagirone avait d’ailleurs échoué à faire passer sa propre liste au sein de l’assureur Generali, dont il détient une participation de 6,23%, au bénéfice de la liste du conseil d’administration sortant.

Pour l’heure, le gouvernement de Giorgia Meloni n’a pas encore tranché. Une décision devrait intervenir dès la semaine prochaine.

