La banque centrale helvétique tire ses leçons du fiasco Credit Suisse

Si vous perdez au jeu, changez les règles. Tel est le message distillé le 22 juin par la Banque nationale suisse (BNS) dans son rapport annuel sur la stabilité financière, où elle tire pour la première fois les leçons du fiasco Credit Suisse. Mi-mars, alors que la banque était dans la tourmente, l’institution avait débloqué en urgence une ligne de liquidité de 50 milliards de francs, puis de 100 milliards, avant de se résoudre le week-end suivant à adosser le groupe à son concurrent UBS.

Pour beaucoup d’observateurs, Credit Suisse a d’abord été victime de ses propres erreurs. Sa chute n’était qu’une question de temps après des années de scandales et de pertes qui questionnent, au passage, la qualité de la supervision bancaire helvétique. Mais la BNS y voit aussi la preuve que les règles adoptées après la grande crise financière de 2008 pour renforcer les banques d’importance systémique et trop grosses pour faire faillite (too big to fail, TBTF) restent perfectibles. Pire, au lieu d’inciter «à prendre assez tôt des mesures correctives pour que les banques puissent assurer par leurs propres moyens leur stabilisation en situation de crise», «le fait de se concentrer uniquement sur des indicateurs réglementaires peut retarder une telle réaction», a estimé jeudi Martin Schlegel, vice-président de la BNS, en présentant le rapport.

Premier constat, «le respect des exigences de fonds propres n’est pas une protection absolue contre une crise de confiance», rappelle le banquier central. Jusqu’à sa chute, due à une perte de confiance de ses clients et contreparties, et donc à une crise de liquidités, Credit Suisse respectait les ratios réglementaires de solvabilité. A fin 2022, son ratio de fonds propres durs, de 14,1%, était même supérieur à celui de BNP Paribas.

Les dettes hybrides, accélérateurs de crise

La banque centrale pointe aussi du doigt les effets pervers des instruments de dette hybride de type additional tier one (AT1), qui permettent de renforcer les fonds propres d’une banque lorsque sa solvabilité se dégrade. Les autorités helvétiques avaient créé le choc sur les marchés de dette en mars, en effaçant la totalité des instruments AT1 émis par Credit Suisse alors même que ses actionnaires touchaient un dédommagement. Une décision qui a engendré une floppée de recours judiciaires de la part des créanciers.

Selon la BNS, Credit Suisse aurait pu faire jouer les clauses de ces instruments au début de la crise, en suspendant le paiement de ses coupons. «Une telle mesure lui aurait permis d’alléger immédiatement sa charge financière. Cependant, Credit Suisse aurait risqué de susciter des réactions négatives sur le marché, et donc de rendre son refinancement encore plus difficile et plus onéreux», estime Martin Schlegel. C’est la limite de ces instruments inventés après la crise financière, mais qui servent aussi de thermomètre de la santé d’une banque.

Troisième constat enfin, la violence et la rapidité de la fuite des dépôts chez Credit Suisse amène la BNS à s’interroger sur les règles de liquidité bancaire. Le groupe, notamment, s’est retrouvé à court d’actifs à déposer en garantie au guichet de la banque centrale pour bénéficier de refinancements. «A l’avenir, les banques devraient être tenues de préparer suffisamment d’actifs susceptibles de servir de garanties aux banques centrales qui mettent à disposition des aides sous forme de liquidités», souligne Martin Schlegel. Les concurrentes de Credit Suisse apprécieront, elles qui estiment avoir déjà beaucoup rempli leurs bilans d’actifs liquides – et peu rentables – pour tenir leurs ratios de liquidité.

Le rapport de stabilité financière de la BNS ne dit mot, en revanche, des leçons à tirer en matière de supervision bancaire. Sans doute parce qu’en Suisse, ce rôle relève de la compétence exclusive d’une autre institution, la Finma. Celle-ci ne s’est pas épanchée pour l’instant sur le sujet, contrairement à la Réserve fédérale américaine, qui a publié fin avril un éclairant rapport d’enquête sur les failles de la régulation et de la supervision de Silicon Valley Bank, autre victime du printemps 2023.