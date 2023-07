Julius Baer profite du rachat de Credit Suisse par UBS

Julius Baer a surpris positivement le marché lundi 24 juillet en publiant des résultats supérieurs aux attentes. La deuxième banque suisse a enregistré une hausse de 18% de son bénéfice net attribuable aux actionnaires à 532 millions de francs suisses (554 millions d’euros) au premier semestre 2023. Julius Baer a profité de la hausse des taux qui a dopé son revenu net d’intérêt, en hausse de 36% à 464 millions de francs suisses sur les six premiers mois de l’année.

La banque privée a surtout profité des déboires de Credit Suisse après l’annonce de son sauvetage express par UBSà la mi-mars. Julius Baer a ainsi bénéficié de rentrées de capitaux nettes de 7,1 milliards de francs suisses au premier semestre, tandis que le consensus des analystes tablait sur 6,5 milliards. Ses actifs sous gestion ont progressé de 4% au cours des six premiers mois de 2023 pour atteindre 441 milliards de francs suisses.

Une accélération en mai et juin

Ces résultats ont été bien accueillis en Bourse, le titre prenant plus de 8% dans la matinée. Après avoir déçu les investisseurs avec une communication intermédiaire à la mi-mai mettant en évidence des rentrées de capitaux plus modestes qu’attendu, Julius Baer démontre sa capacité à bénéficier des déboires de sa rivale auprès de la clientèle fortunée. Cette «accélération» au cours des deux derniers mois du semestre est saluée par les analystes de JPMorgan.

Le mouvement s’accompagne également d’une forte dynamique en matière de recrutements. Julius Baer a engagé 57 responsables de relations avec la clientèle au premier semestre, en chassant sur les terres de Credit Suisse et UBS. Ces recrutements devraient permettre de faire rentrer 2 à 3 milliards de francs d’avoirs supplémentaires dans les six prochains mois, estime son directeur financier.

Une forte dynamique de recrutements

Alors que la fusion entre Credit Suisse et UBS est toujours en cours et devrait s’accompagner d’importantes coupes d’effectifs, la banque de Zurich ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et prévoit de poursuivre les recrutements au deuxième semestre puis en 2024 et en 2025. Pour Benjamin Goy, analyste chez Deustche Bank, l’arrivée de nouvelles recrues pourrait «faire grimper les rentrées de capitaux nettes au-dessus des moyennes historiques dès le deuxième semestre». Il estime que le rachat de Credit Suisse pourrait ainsi donner un coup d’accélérateur majeur à Julius Baer dans les deux à trois prochaines années.

Le mouvement illustre que «Julius Baer dispose d’un réservoir attractif pour poursuivre les embauches sur tous ses marchés cibles», notent les analystes de JP Morgan. «Oui, nous avons pu bénéficier de la situation de Credit Suisse et d’UBS, mais nous avons pu recruter à partir d’un éventail beaucoup plus large de sources de talents dans le monde entier», a déclaré le patron de la banque Philipp Rickenbacher. Ce dernier a précisé que la croissance organique restait «le plan A» pour Julius Baer, même si la banque reste ouverte à d’éventuelles opportunités d’acquisitions.