Jean Laurent, artisan de la mue du Crédit Agricole, est décédé

Jean Laurent, ancien banquier et président d’honneur de Covivio, est décédé le 12 janvier, à l’âge de 78 ans, a annoncé jeudi soir dans un communiqué l’ex-Foncière des Régions, dont il avait pris la présidence en 2010 avant de se mettre en retrait l'été dernier pour raisons de santé. Si Covivio a salué publiquement la mémoire de son président d’honneur, c’est au Crédit Agricole que Jean Laurent a effectué l’essentiel de sa carrière. Il y avait dirigé, à partir de 1999 et jusqu’en 2005, la Caisse nationale du Crédit Agricole (CNCA), ancêtre de Crédit Agricole SA (CASA). Ce spécialiste de l’informatique et de la banque de détail a été l’artisan de la transformation du groupe au tournant du millénaire, au travers de deux opérations majeures : l’introduction en Bourse de la CNCA fin 2001, devenue pour l’occasion CASA, et le rachat du Crédit Lyonnais un an plus tard.