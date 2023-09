ING et ABN Amro souffrent d’un projet de hausse de la taxe sur les banques

Après les banques espagnoles et italiennes, c’est au tour des banques néerlandaises de payer au prix fort la menace d’un alourdissement de leur facture fiscale. Les marchés n’ont pas tardé à réagir à l’annonce d’une possible hausse des taxes du gouvernement néerlandais sur les banques.

ING a lâché 6,3% vendredi en clôture quand ABN Amro a abandonné 4,5%. En cause, la nouvelle mouture du budget néerlandais, alors que les propositions d’amendement au budget ne sont pour le moment passées qu’à la chambre basse du Parlement. C’est la plus forte baisse enregistrée par le secteur bancaire néerlandais depuis mars.

Si les députés néerlandais ont approuvé l’augmentation des taxes sur les banques ainsi que la création d’une taxe supplémentaire sur les rachats d’actions, le texte doit encore être évalué par le ministère néerlandais des Finances.

Telle qu’elle est proposée, l’augmentation des taxes bancaires rapporterait 350 millions d’euros supplémentaires à l’Etat et la taxe sur les rachats d’actions près de 1,2 milliard d’euros. Pour ING et ABN, l’addition pourrait être salée. Si chacune est tenue de payer 100 millions d’euros de taxe supplémentaires, l’effet négatif sur les bénéfices serait respectivement de 2% et 5%, selon les estimations de JP Morgan. Selon Jefferies, la future imposition coûterait 2% des résultats d’ING et 4 % chez ABN Amro.

Quant à la suppression de l’exonération sur les retenues à la source pour les rachats d’actions pour toutes les entreprises, cela reviendrait à générer une taxe de 15% sur les rachats.

Un pari risqué du gouvernement néerlandais

Cette annonce n’est que la suite d’une série de ponctions fiscales mises en place par les gouvernements européens en vue de récupérer une partie des bénéfices des prêteurs réalisés grâce à la hausse des taux d’intérêt. En Italie, le projet de taxe bancaire du gouvernement a aussi fait dévisser les valeurs bancaires locales.

Medy van der Laan, président de la NVB, l’association néerlandaises des banquiers, dénonce, lui, un effet de manche du gouvernement avant les élections du 22 novembre prochain et prédit dans un communiqué la fuite des banques des Pays-Bas : «nous sommes convaincus qu’une telle taxe entrainerait le départ des banques vers Francfort.»

De l’avis des députés néerlandais au contraire, ces mesures permettraient aux Pays-Bas de soutenir les ménages à faibles revenus face à l’inflation en finançant une augmentation du salaire minimum ainsi qu’une partie des allocations familiales pour les plus bas revenus.

La population néerlandaise pourrait donner bon accueil à cette nouvelle, mais les marchés, eux, sanctionnent... Quant à la BCE, si ces mesures passent effectivement, pas sûr qu’elle cautionne. L’an dernier, elle avait eu l’occasion d’exprimer ses doutes sur le projet espagnol. Sans réussir à se faire entendre. Une même réticence a été formulée plus récemment face au projet du gouvernement de Giorgia Meloni en Italie.

Ce regain de menace fiscale entretient le sentiment mitigé des investisseurs à l'égard d’un secteur bancaire bien en peine de justifier son pouvoir d’attraction. Confronté, depuis la grande crise financière de 2008 à un durcissement réglementaire et à des impératifs relevés de solvabilité, il ne parvient pas à tenir ses promesses de retour de capital aux actionnaires lorsque ses résultats s’améliorent. Vendredi, l’indice Euro Stoxx banques a lâché 1,4 %,, effaçant l’ensemble de ses gains hebdomadaires.

