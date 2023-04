« Il est essentiel de mieux encadrer les activités d’assurance transfrontalières »

Dominique Laboureix, secrétaire général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

La prochaine révision de Solvabilité 2 sera-t-elle une révolution ?

La proposition publiée par la Commission européenne le 22 septembre marque une étape importante mais l’aboutissement du processus de révision est encore lointain. A ce stade, tous les éléments ne sont pas encore réunis pour se prononcer. Toutefois, les principes fondamentaux de Solvabilité 2 n’y sont pas remis en cause, d’autant que ce cadre a globalement démontré durant la crise qu’il était adapté. Dès lors, et c’est le sens de la proposition, la révision ne doit pas conduire à une augmentation des exigences de fonds propres.

Quel serait donc l’impact pour les assureurs ?

Certaines mesures et ajustements proposés ne sont pas sans conséquences pour les assureurs, mais les effets sont équilibrés dans leur ensemble. Ainsi, le principe de proportionnalité sera mieux intégré, le traitement prudentiel des investissements de long terme sera simplifié et, surtout, les objectifs liés à la finance durable seront désormais partie intégrante du cadre. Nous pouvons aussi nous réjouir de la proposition relative à la mise en place d’un régime européen de rétablissement et résolution, à l’image du régime français.

Et sur le front d’un système de fonds de garantie européen ?

Un tel système est nécessaire pour mieux encadrer les activités d’assurance menées de manière transfrontalière. On peut toutefois regretter, comme d’autres, que la Commission n’ait pas repris à son compte les propositions de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles sur la création d’un cadre européen harmonisé de fonds de garantie. Il est essentiel de rester ambitieux sur ces sujets.