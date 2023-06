HSBC joue la City contre Canary Wharf pour son futur siège

HSBC prépare son retour dans le centre de Londres. Installée depuis 2002 dans le quartier financier de Canary Wharf à l’est de la capitale, la banque britannique a décidé de déménager à la fin de 2026 pour un immeuble plus petit dans la City. Elle l’a annoncé dans un memo interne révélé par les médias anglais.

Le groupe, dont le bail se finit en 2027, a jeté son dévolu sur Panorama St Paul’s, un bâtiment qui a abrité le groupe de télécommunications BT avant d’être restructuré par Orion Capital Managers. Il s’agit de l’option privilégiée à ce stade, les discussions en vue de la signature du bail étant sur le point de commencer. L’immeuble développe une surface de 52.000 mètres carrés. Environ moitié moins que la tour dessinée par l’architecte Norman Foster et que HSBC occupe actuellement à Canary Wharf.

A l’époque, la banque et son patron John Bond avaient fait le choix de rassembler dans ce nouveau quartier les équipes de banque de détail et de banque d’investissement disséminées à Londres dans plusieurs bâtiments. La facture du déménagement s’était élevée à environ 1,2 milliard de dollars.

A lire aussi:

Nouveaux usages

Mais les usages immobiliers évoluent, singulièrement depuis la pandémie de Covid qui a généralisé le télétravail. En 2021, le directeur général de HSBC, Noel Quinn, a fini par transformer le 42ème étage réservé à la direction en salles de réunions pour les clients et en espaces collaboratifs. «Nos bureaux étaient vides la moitié du temps, car nous voyagions à travers le monde, déclarait-il alors au FT. C’était un gaspillage de surfaces immobilières.» En retrouvant le centre de Londres dans des surfaces réduites, la banque espère diminuer ses charges immobilières, mais aussi son empreinte carbone.

Ce départ annoncé est un nouveau coup dur Canary Wharf, quartier mal-aimé des financiers londoniens, et pour ses propriétaires, le Qatar et Brookfield. Le taux de vacances y dépasse 10%. Le cabinet d’avocats Clifford Chance a lui aussi décidé de revenir dans le centre, tandis que la présence de Credit Suisse pourrait être remise en cause après la fusion avec UBS. De mauvaises nouvelles dévoilées alors que la hausse des taux et les nouveaux usages du bureau menacent de fissurer l’édifice de l’immobilier commercial.