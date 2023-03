HSBC gâte ses actionnaires pour contrer la fronde de Ping An

La direction de HSBC veut donner des gages à ses actionnaires, alors que le premier d’entre eux, l’assureur chinois Ping An,mène une campagne depuis le printemps dernier en faveur d’une scission des activités asiatiques. La banque britannique, qui a publié mardi un résultat net en hausse de 13,6% à 16,7 milliards de dollars, a ainsi annoncé le versement d’un dividende de 0,32 euro par action, au plus haut depuis quatre ans.

La direction, qui table sur « une plus grande rentabilité » de ses activités en 2023, revoit donc à la hausse son taux de distribution, annoncé à 50% du résultat net pour les deux années à venir, contre 44% au titre de 2022. Elle annonce, par ailleurs, vouloir reprendre le versement de dividendes trimestriels à compter du premier trimestre 2023 ainsi que les programmes de rachats d’actions. « Nous ne pouvons pas communiquer aujourd’hui sur le montant, mais nous avons une capacité significative de redistribution compte tenu de notre génération de profit. Et celle-ci sera encore accrue après la vente de nos activités canadiennes », a expliqué le directeur financier Georges Elhedery, lors de la présentation des résultats annuels.

La banque a conclu en novembre dernier un accord avec Royal Bank of Canada (RBC) en vue de lui céder HSBC Canada, pour 13,5 milliards de dollars canadiens (10 milliards de dollars et presque autant d’euros). Cette cession va lui permettre d’enregistrer un gain net de 5,7 milliards de dollars et gagner 130 points de base de ratio de capital. HSBC prévoit ainsi de verser un dividende exceptionnel de 0,21 dollar par action début 2024, sous réserve que la cession soit bouclée à la fin de l’année. L’éventuel «surplus de capital» dégagé par le produit de la vente sera «réinvesti dans la croissance organique et les investissements», ainsi que dans «de possibles rachats d’actions additionnels».

HSBC défend sa performance

Ping An, qui a rallié à sa cause de petits porteurs chinois, avait notamment été échaudé par la suspension du versement de dividendes durant la crise sanitaire, à la demande du régulateur bancaire britannique. L’assureur prétend également que la scission des activités asiatiques serait davantage «créatrice de valeur» pour ses actionnaires, tandis que la direction de HSBC défend un modèle basé sur «la connectivité internationale» et l’étroite imbrication de ses activités en Europe et en Asie. Sa banque de gros HSBC Continental Europe contribue ainsi à hauteur de 35% aux revenus de l’entité asiatique.

HSBC, dont l’activité reste très dépendante de l’Asie qui a contribué à hauteur à 68% au résultat avant impôt en 2022, a rééquilibré géographiquement son portefeuille en cédant ses activités de banque de détail en France - une opération en cours - et aux Etats-Unis. La contribution de l’Europe, des Etats-Unis et du Moyen-Orient au résultat du groupe a dans le même temps été renforcée (28% du résultat avant impôt en 2022).

Ping An «souhaite que nous améliorons la performance de nos activités et je pense que c’est ce que nous avons fait au regard des résultats que nous publions. Nous avons transformé la profitabilité et avons délivré nos promesses stratégiques», a souligné le directeur général Noel Quinn. Avant d’ajouter qu’il «discuterait dans les prochains jours avec ses actionnaires principaux».

HSBC a publié des revenus en hausse de 4% en 2022 et a réduit ses coûts de 4%, grâce en partie à «une plus grande discipline» mais aussi des effets favorables de change. La banque britannique est «confiante» dans le fait qu’elle atteindra à la fin 2023 son objectif d’une rentabilité sur fonds propres d’«au moins 12%» grâce à «ses programmes de transformation et à la remontée des taux». Mais la perspective donnée aux investisseurs sur les revenus nets d’intérêts attendus en 2023, à 36 milliards de dollars, en dessous du consensus de 37 milliards, a déçu dans la matinée. Le titre perdait 2% à la Bourse de Hong Kong peu après la publication des résultats, les analystes jugeant cette annonce trop «conservatrice». La «prudence» reste le maître-mot de la banque britannique, a expliqué sa direction, tandis que ses concurrents ont renforcé la pression pour augmenter les taux sur les dépôts. En outre, même si les perspectives sont plus encourageantes en ce début d’année, sa direction souligne que l’économie est toujours convalescente après le choc créé par la guerre en Ukraine.

HSBC Continental Europe paie la cession du retail France

Basée à Paris, HSBC Continental Europe a publié pour sa part des résultats qui portent les stigmates de la cession en cours de sa banque de détail dans l’Hexagone. L’entité inclut, outre les activités de la France, celles de dix succursales européennes ainsi que, depuis novembre 2022, de deux filiales en Allemagne et à Malte. Elle enregistre une perte nette de 962 millions d’euros en 2022, contre un profit de 268 millions d’euros en 2021. La banque de particuliers en France, dont la cession doit être achevée au second semestre 2023, a déjà été comptabilisée au titre de la norme comptable IFRS 5 comme «une activité non poursuivie», ce qui a entraîné une dépréciation de 2 milliards d’euros dans les comptes. La cession en cours de la succursale grecque s’est quant à elle traduite par une dépréciation de 111 millions d’euros.

Selon le rapport financier annuel du groupe, la France a enregistré en 2022 une perte avant impôt de près de 2 milliard d’euros. L’activité de banque de particuliers et de banque privée dans l’Hexagone affiche une perte avant impôt de 2 milliards. La banque commerciale et la banque de financement et d’investissement enregistrent un résultat avant impôt respectif de 210 millions et 81 millions d’euros.