Groupe Atlantic renonce à sa captive de réassurance

Groupe Atlantic ne se lancera pas dans l’auto-assurance. Le spécialiste du confort thermique, qui revendique 2,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021, a renoncé à mettre en place une captive de réassurance. Ce type de structure permet à un groupe d’obtenir des contrats d’assurance auprès d’assureurs privés à de meilleures conditions en se réassurant lui-même sur une partie des risques.

Le groupe vendéen, dont le siège social est basé à La Roche-sur-Yon, avait créé en mai 2022 Groupe Atlantic Ré, une filiale détenue à 100% par Groupe Atlantic qui avait pour activité «toutes opérations de réassurance, la reprise de contrats ou engagements de réassurance, la gestion de toutes sociétés ou entreprises de réassurance». Il aurait ensuite déposé un dossier d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Fin 2022, le groupe a pourtant pris la décision de dissoudre sa filiale. «Faisant suite aux délibérations du directoire du 4 novembre 2022 constatant l’abandon du projet de mise en place d’une captive d’assurance au sein du groupe, il est décidé la dissolution anticipée, sans liquidation, de la société Groupe Atlantic Ré», peut-on lire dans un procès-verbal.

Réserves contre dividendes

«Les équipes opérationnelles se sont lancées dans la création d’une captive de réassurance dans un contexte de marché de l’assurance des entreprises tendue mais les actionnaires n’ont finalement pas validé le projet», expliquait récemment une source à L’Agefi. Bercy doit bientôt officialiser les modalités selon lesquelles les entreprises pourront constituer des réserves en franchise d’impôt dans leurs captives de réassurance. Dans un tel cadre, constituer de telles réserves réduit l’assiette des résultats à redistribuer aux actionnaires sous forme de dividendes.

Groupe Atlantic Ré prenait la forme d’une société anonyme au capital de 1,5 million d’euros dont la présidence avait été confiée à Damien Carroz, membre du directoire du Groupe Atlantic depuis janvier 2022 et directeur marketing et fusions-acquisitions, et la direction générale à Philippe Redon, directeur administratif et financier. Emmanuel Caille, Valérie Benaiteau et Carmen Gauthier, respectivement directeur général industriel, directrice juridique et responsable assurances de Groupe Atlantic étaient administrateurs de la filiale. 10 entreprises ont déjà monté leur captive de réassurance sur le sol français, dont Lactalis, Publicis, Seb ou encore Bonduelle, et d’autres y travaillent, à l’image de Fnac Darty.