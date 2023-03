Groupama ne voit pas encore de choc assurantiel sur les récoltes

La réforme est sur la bonne voie. Quelques semaines après la mise en place de la nouvelle assurance des récoltes (multirisque climatique subventionnée, ou MRC), Groupama brosse un portrait plutôt favorable du nouveau dispositif. Mais le premier assureur agricole du marché français, avec un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros sur le segment et 54% des surfaces agricoles assurées en MRC, souligne le chemin qu’il reste à parcourir pour assurer la «Ferme France». «Nous observons un développement de l’assurance, mais ce n’est pas encore un choc assurantiel», résume Pascal Viné, directeur des relations institutionnelles et des orientations mutualistes de Groupama.

Certes, Groupama enregistre cinq fois plus d’affaires nouvelles depuis le 1er janvier 2023 et l’entrée en vigueur de la loi, soit une croissance brute en surfaces de plus de 550.000 hectares toutes filiales, et plus de 7.000 contrats souscrits. Cela représente une hausse de plus de 10% de son portefeuille. Mais c’est encore loin du «choc assurantiel» que souhaite mettre en place la loi relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture, qui vise globalement une augmentation des surfaces assurées de 30%. D’ici à 2030, les grandes cultures, les vignes et les légumes devront ainsi passer de 33%, 34% et 28% % des surfaces assurées en 2020 à 60% tandis que les prairies ou l’arboriculture devront passer de 1% et 3% à 30%.

Crédit Agricole Assurance est plus optimiste. Le deuxième assureur en France en assurances agricoles, avec près de 100.000 clients agriculteurs assurés et 25% de parts de marché, enregistrait six fois plus d’affaires nouvelles au 11 février 2023 par rapport à l’année passée.

Le bancassureur, qui parle d’une « rupture », comptabilise ainsi une hausse de 32% du portefeuille globale d’assurés, avec des contrats en hausse allant de 68% en prairies à 16% en viticulture. «La réforme n’a pas porté totalement ses fruits en 2023. Une nouvelle marche devrait être franchie en 2024», précise toutefois Philippe Dumont, directeur général de Crédit Agricole Assurances.

Pool d’assureurs et interlocuteur unique

La réforme a d’abord souffert d’une mise en place tardive par rapport aux renouvellements et à la commercialisation des produits, plutôt réalisés à l’automne. En comparaison, en prairies, dont les souscriptions sont ouvertes jusqu’à fin mars, la croissance est très importante. Alors que Groupama ne comptait jusqu’ici que 110 contrats, le groupe enregistre plus de 2.700 nouveaux contrats pour plus de 270.000 hectares de surfaces couvertes et près de 220 millions d’euros de capitaux assurés. «Il est probable que la sécheresse encore subie en début d’année a encouragé la souscription», relate Pascal Viné.

Mais l’essentiel des points encore à éclaircir ne sont pas là selon Groupama. «Il y a deux points qui ne sont pas encore en phase avec ce qui était prévu dans la loi, je veux parler du dispositif d’interlocuteur agréé et du groupement d’assureurs», explique François Schmitt, président de Groupama Grand Est qui prendra la présidence du groupe mutualiste dans un peu plus de deux mois.

Les discussions autour des modalités du rôle des assureurs comme interlocuteur unique et de la constitution du pool d’assureur continuent. «Sur le groupement, il va y avoir une mise en commun des données de chacun mais il passe obligatoirement, à notre sens, par un partage de la sinistralité pour être certain que le coût de l’assurance soit supportable pour chaque assuré et chaque région», poursuit celui qui est aussi exploitant agricole. Une décision doit être arrêtée en juin par les assureurs qui travaillent, au sein de leur fédération, sur la forme précise de ce groupement.

Une année 2022 «atypique»

Groupama, qui qualifie 2023 «d’année de transition» pour la MRC, juge qu’il faut accélérer: «Le conjoncturel (les aléas climatiques) se confronte au structurel (la baisse du potentiel de production) : la réforme va dans le bon sens, mais ce contexte défavorable exige des mesures d’adaptation dans des délais courts». La moyenne olympique - qui permet de calculer la prime d’assurance sur la base des cinq dernières années de rendement en retranchant la moins bonne et la meilleure -, est toujours au cœur des critiques.

Surtout, la sinistralité ne diminue pas. L’année 2022, qualifiée «d’atypique», a été marquée par la sécheresse, avec un record de 700.000 hectares surfaces déclarées sinistrées pour une fréquence de plus de 60% du portefeuille de MRC, et la grêle, avec un record de 11.000 déclarations de sinistres sur près de 380.000 hectares, soit 10% des surfaces assurées. Au total, la charge des sinistres dépasse les 250 millions d’euros et pousse le ratio sinistres sur primes de Groupama au-dessus de 100%.

