Goldman Sachs attend que sa nouvelle stratégie porte ses fruits

On n’adapte pas un business model en un trimestre. Alors que la plupart des banques américaines ont publié des résultats en hausse par rapport aux prévisions des analystes, comme Bank of America mardi, Goldman Sachs dénote par rapport à la reprise de confiance dans le système financier américain après l’épisode des SVB et des banques régionales.

La banque a publié un résultat net de 3,9 milliards de dollars pour les trois premiers mois de l’année, en baisse de 19% par rapport au même trimestre 2022. Son produit net bancaire est passé, dans la même période, de 12,9 à 12,2 milliards de dollars fin mars 2023.

Les raisons de cette chute sont connues. En premier lieu, les revenus de ses activités de marché ont chuté de 16% tandis que l’attrition des opérations de fusions et acquisitions a provoqué une baisse de 26% de ses activités de banque d’investissement. Ensuite, la vente d’un portefeuille de prêts lié à sa banque de détail Marcus a aussi pesé pour 470 millions de dollars sur ses résultats.

Gestion de fortune en hausse

Le président directeur général de la banque, David Solomon, a eu beau déclarer que les turbulences dans le secteur bancaire au premier trimestre avaient «constitué un nouveau test de résistance en situation réelle, démontrant la résilience de Goldman Sachs et des plus grandes institutions financières», les actionnaires ont estimé cette «résistance» toute relative, le titre Goldman Sachs abandonnant plus de 3,5% à l’ouverture, pour se reprendre ensuite.

Ce premier trimestre de l’année n’est qu’une suite logique des résultats décevants de l’année 2022. Depuis, la banque a pris un virage stratégique, freinant ses ambitions sur Marcus et décidant de se concentrer sur des activités plus récurrentes, comme la gestion de fortune et la gestion d’actifs, regroupés dans une même division. C’est d’ailleurs de ce côté que sont venues les bonnes nouvelles. Ces activités ont procuré des revenus de 3,22 milliards de dollars, en hausse de 24% sur un an glissant, notamment grâce à une hausse de ses commissions. Ses encours sous gestion apparaissent aussi sur la bonne pente, progressant de 125 milliards sur la même période, à 2.670 milliards de dollars.

Il n’y a pas péril en la demeure, sur un an, la performance boursière de Glodman Sachs restant comparable à celle de ses concurrents comme JPMorgan. Mais la banque d’investissement avait habitué à mieux sur le long terme et a bien l’intention, en mêlant trading, conseil en fusion et acquisition et gestion de fortune, de retrouver son hégémonie boursière. Le tout est de savoir combien de temps cela prendra.