Generali affiche des résultats records en 2022

Generali termine l’année 2022 comme il l’avait débuté : en battant les prévisions des analystes. Le groupe d’assurance italien, qui est lancé dans un programme de rachat d’actions pour un montant maximal de 500 millions d’euros jusqu’au 29 octobre 2023, a dévoilé mardi un bénéfice net en hausse de 2,3% sur un an à 2,9 milliards d’euros. Selon les données compilées par l’assureur, les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 2,8 milliards d’euros. «Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre les objectifs et les ambitions de notre plan stratégique, en offrant une croissance durable pour créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes, même dans un contexte géopolitique et économique difficile», s’est réjoui Philippe Donnet, directeur général de Generali, dans un communiqué.

Pas d’exposition à SVB

Le bénéfice d’exploitation, en hausse de 11,2% à 6,5 milliards d’euros, bat aussi le consensus des analystes, qui attendaient en moyenne 6,1 milliards d’euros, et affiche un plus haut historique. Le ratio de solvabilité 2 du groupe ressort à 221% contre 227% à fin 2022. «Compte tenu des très bons résultats opérationnels de Generali pour l’exercice 2022 et de la solidité de son capital, alors que le risque opérationnel est faible, nous pensons que Generali pourrait devenir la nouvelle référence européenne parmi les assureurs», ont réagi les analystes de Barclays dans une note.

Generali a aussi tenu à rassurer sur les conséquences de la faillite de Silicon Valley Bank (SVB) et de deux autres banques américaines. Cristiano Borean, directeur financier du groupe, a précisé que Generali n’était pas exposé à SVB. «Il y a une crise chaque année. Notre excellente solvabilité, qui résulte d’un modèle d’entreprise très diversifié, nous a permis de surmonter toutes les crises des sept dernières années», a affirmé Philippe Donnet.



Ratio combiné en hausse

La croissance du résultat opérationnel a été tirée par l’activité vie de l’assureur. Il s’inscrit en hausse de 25% dans la branche à 3,5 milliards d’euros, soit 4% au-dessus du consensus des analystes. Cette performance a été permise par une concentration sur la rentabilité : la production d’affaires nouvelles ressort en baisse de 12% à 46 milliards d’euros mais la marge sur ces mêmes affaires nouvelles augmente à 5,35% «grâce à l’augmentation significative des taux d’intérêt, au rééquilibrage du mix de production vers les produits en unités de compte et les produits de protection, plus rentables, et à la poursuite du déploiement de nouveaux produits avec des caractéristiques de protection améliorée». La valeur des affaires nouvelles augmente donc finalement de 4,2% à 2,48 milliards d’euros.

Dans sa branche dommages, le résultat opérationnel affiche une croissance de 1,7% à 2,7 milliards d’euros. La hausse des revenus d’investissement a plus que compensé la baisse du résultat technique. Le ratio combiné croît de 2,4 points à 93,2% sous l’effet, notamment, de la sinistralité en auto.

Objectifs confirmés

Tout en soulignant un contexte compliqué, Generali confirme les objectifs de son plan stratégique à horizon 2024. Le groupe vise un taux de croissance annuel du bénéfice par action compris entre 6% et 8%, un flux de trésorerie remonté à sa holding supérieur à 8,5 milliards d’euros au cours de la période et la redistribution de 5,2 milliards à 5,6 milliards d’euros à ses actionnaires.

Au titre de l’exercice 2022, Generali propose le versement d’un dividende en hausse de 8,4% sur un an à 1,16 euro par action. Le titre Generali gagnait plus de 4% mardi après-midi à 18,5 euros par action.