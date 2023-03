EXPÉRIENCE CLIENT - Le Crédit Mutuel donne le ‘la’ en France

47 banques au crible

* Peut (beaucoup) mieux faire. Tel est le jugement de Forrester quant à l’expérience offerte au client particulier par les banques européennes. L’indice CX (pour customer experience) du cabinet passe cette année au peigne fin la satisfaction de plus de 14.000 clients adultes de quelque 47 banques au sein de six pays (France, Royaume-Uni, Suède, Italie, Espagne, Italie). L’étude évalue la perception qu’a le client de son parcours selon son efficacité, sa simplicité et le bien-être qu’il procure.

Mutualistes

* En France, le Crédit Mutuel continue de nettement dominer les débats, avec un score de 66,5 points sur 100. La banque devance ses pairs pour la septième année de suite, et creuse l’écart, avec une hausse de 1,4 point, contre 1,2 point pour la moyenne nationale. Forrester souligne que le Crédit Mutuel génère les expériences les plus faciles, les plus efficaces et les plus émotionnellement positives des banques françaises. La marque leader est suivie à bonne distance par LCL et le Crédit Agricole, Forrester notant que le groupe Crédit Agricole a affiché dans le cadre de son plan à 2025 un objectif d’investissements technologiques de 20 milliards d’euros. Généralement, comme ailleurs de fait, les mutualistes mènent la danse. Toutes les marques françaises progressent, selon l’indice, à l’exception de la Caisse d’Epargne, bonne dernière. Forrester pointe que le sentiment par un client de se sentir négligé est l’argument le plus dévastateur pour les banques en matière de fidélité : parmi les clients se sentant négligés, seuls 22 % n’ont pas l’intention de changer d’établissement, 7 % envisagent de renforcer leur relation et 3 % recommandent leur banque.

Les britanniques loin devant

* Mais les banques françaises, y compris la meilleure élève, font pâle figure au niveau européen, où les banques britanniques conservent quelques longueurs d’avance et monopolisent le podium, avec First Direct, Starling Bank et Nationwide Building Society. Toujours outre-Manche, Monzo suit. Ces banques challengers ont, selon Forrester, « relevé les attentes des clients avec des expériences innovantes et mettent la pression sur les banques établies de longue date, pour se transformer ». En France, en Allemagne et en Italie, le score de toute banque traditionnelle s’inscrit en deçà de la moyenne nationale. Forrester pointe que les britanniques surclassent leurs homologues européennes sur chacune des sept catégories de critères scrutées : services bancaires, agences, communication, service client, tarifs, respect en tant que client, et site internet et application mobile. La moyenne britannique, de 72,6 points (en hausse de 1,6 point), est supérieure de 4,8 points à l’allemande (67,8, -1,4 point), sa suivante, et de 13,2 points à la lanterne rouge espagnole (59,4, -1,3 point). L’étude relève des écarts importants entre banques au sein de chaque pays : partout sauf en Suède, plus de 10 points séparent le meilleur et le pire établissements, et jusqu’à près de 18 points en Espagne.