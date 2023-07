Eurovita contraint l’Italie à organiser un sauvetage de place

Si les faillites bancaires ont accaparé l’attention au premier semestre, c’est un assureur, Eurovita, qui fait les gros titres en Italie. Victime de la hausse des taux et mise sous tutelle fin mars, la compagnie vient d’être sauvée in extremis. Pour éviter la panique de ses 353.000 clients, dont les avoirs étaient bloqués depuis février, il a fallu que les poids lourds de la place financière italienne se mobilisent, avec cinq assureurs et 25 banques impliqués dans le sauvetage après des mois de tractations.

Generali, Allianz, Intesa Sanpaolo, Unipol SAI et la filiale de la Poste italienne, Poste Vite, se partageront les dépouilles d’Eurovita. Une injection de 500 millions d’euros est prévue au capital de l’assureur-vie, qui sera ensuite scindé en cinq compagnies, une pour chaque assureur. Ces cinq compagnies devraient hériter de 10 milliards d’euros d’actifs, soit les deux tiers de ceux d’Eurovita.

Le gel des retraits, lui, a été prolongé jusqu’au 31 octobre, le temps nécessaire pour que le montage obtienne toutes les autorisations réglementaires, en particulier le feu vert de l’antitrust. Pour éviter que les cinq sauveurs d’Eurovita ne soient touchés par une vague massive de retraits qui les forcerait à vendre des actifs à perte, les banques qui commercialisaient les polices du groupe participent au sauvetage. Elles fourniront une ligne de crédit de 6 milliards d’euros, selon des sources locales, pour faire face aux demandes de rachat et permettre le portage des obligations détenues par l’assureur jusqu’à échéance. Le Crédit Agricole, bien implanté dans la banque de détail en Italie, participe au financement aux côtés de Banco BPM, BPER, FinecoBank, Intesa Sanpaolo, Mediobanca et Monte dei Paschi.

Décollecte en assurance-vie

Rachetée par le fonds Cinven en 2017, Eurovita a ensuite fusionné avec les filiales locales d’Old Mutual Wealth et d’Ergo. La remontée violente des taux, à partir de 2022, a fait craquer le modèle, et fait échouer le processus de vente de la compagnie. Confrontée à des retraits de plus en plus importants de ses clients, la société a dû vendre des actifs en cristallisant des moins-values. Cinven avait réinjecté 100 millions d’euros de capital en début d’année, mais il en fallait le quadruple pour restaurer le ratio de solvabilité, d’où le placement sous «administration extraordinaire» décidé à Rome.

La mésaventure d’Eurovita illustre la grande peur qui pèse sur les assureurs-vie lorsque les taux remontent aussi vite. De petits acteurs pourraient voir leurs bilans fragilisés par des sorties massives en faveur de placements plus rémunérateurs, comme les livrets d’épargne, et vendre des obligations à perte. En Italie, la collecte brute diminue d’une année sur l’autre depuis le premier trimestre 2022, et la collecte nette est devenue négative de 4,8 milliards d’euros lors des trois premiers mois de 2023, selon l’association des assureurs, Ania.

Dans l’Hexagone, le fonds en euros, concurrencé par l’épargne réglementée et les dépôts à terme, souffre lui aussi. Au total, l’assurance-vie a subi une décollecte nette de 1,6 milliard d’euros en mai, selon France Assureurs. «Les taux de rachats progressent, mais restent contenus, grâce notamment à la revalorisation des contrats d’assurance intervenue en 2022», nuançait la Banque de France dans son dernier rapport de stabilité financière, présenté fin juin.