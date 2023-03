Ethos accentue son dialogue actionnarial sur le climat et le numérique

Dialogue actif en 2022 pour Ethos. La fondation suisse dévoile ses rapports Ethos Engagement Pool (EEP) Suisse et International, qui présentent les activités de dialogue menées par Ethos auprès des sociétés cotées sur des questions environnementales, sociales, ou de gouvernance.

L’EEP Suisse compte 167 membres, gérant 360 milliards de francs suisses, ciblant les 150 plus grosses capitalisations helvétiques. Il a mené l’an dernier plus de 700 actions d’engagement, avec trois principaux axes. D’une part, le climat. Ethos a notamment mené le dialogue avec Holcim et Nestlé dans le cadre de l’initiative «Climate Action 100+».

La fondation s’est aussi engagée dans la campagne «Banking on a Low Carbon Future» en co-déposant une résolution d’actionnaires à l’assemblée générale de Credit Suisse, demandant à la banque de réduire son financement aux sociétés actives dans les énergies fossiles non-conventionnelles.

D’autre part, Ethos a appliqué ses nouvelles lignes directrices de vote en matière de diversité de genre et s’est ainsi opposé à la réélection du président du comité de nomination lorsque le conseil d’administration comptait moins de 20% de femmes. Enfin, les investisseurs ont poursuivi leur dialogue avec les plus grands groupes sur leur responsabilité numérique (traitement des données, intelligence artificielle, empreinte sociale et environnementale des technologies, etc.).

A lire aussi:

Pour sa part, l’EEP International – qui dépasse les 100 membres avec 286 milliards de francs suisses sous gestion – a mené 45 campagnes, dont plus d’un tiers s’est traduit par une évolution positive. La plupart concernait l’environnement ou le social. Avec une première campagne d’engagement direct visant des fournisseurs d’électricité européens pour les inciter à adopter des stratégies climatiques ambitieuses.

Dans le cadre de la protection des droits humains, les membres de l’EEP International ont soutenu une déclaration d’investisseurs incitant les entreprises à anticiper et à prévenir les effets potentiellement négatifs de la technologie de reconnaissance faciale sur les droits humains fondamentaux. La biodiversité (déforestation, accès à l’eau, et pollution plastique) s’inscrit comme nouveau thème prioritaire. Ethos a déjà défini ses attentes en matière de lutte contre la déforestation et est entré en contact avec sept entreprises concernées pour les pousser à avancer.