En Espagne, le Crédit Mutuel fait les affaires d’Abanca

Abanca est passée à l’action. Alors que les rumeurs se multipliaient depuis quelques mois, la banque espagnole - au septième rang local, par la taille ses actifs d’actifs - a annoncé le 22 décembre être entrée en négociations exclusives avec la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) pour le rachat de Targobank, sa filiale espagnole. Banque de détail régionale, Abanca qui fournit des services aux particuliers, aux PME et aux grandes entreprises, est la première banque pour les prêts et les dépôts clients en Galice. Elle s’est considérablement renforcée au Portugal ces dernières années.

Ce projet de rachat, dont le montant n’a pas encore été divulgué, s’inscrit dans une stratégie de croissance externe démarrée en 2014, date de l’absorption de Banco Etcheverría. Trois ans plus tard, la banque galicienne, créée en septembre 2011, faisait l’acquisition de Popular Servicios Financieros avant de jeter son dévolu sur Deutsche Bank PCB Portugal en 2019 puis Banco Caixa Geral en 2020. L’an dernier, elle a racheté Bankoa au Crédit Agricole Pyrénées Gascogne (CAPG) et s’est offerte la filiale espagnole de la banque portugaise Novo Banco.

Doublement de taille

Ces différentes emplettes ont déjà permis à Abanca de doubler de taille depuis 2014. Un nouveau coup d’accélérateur est attendu en cas de finalisation du projet de rachat de Targobank. Ses prêts se hisseraient à 49, 2 milliards d’euros (+ 6,9 %) tandis que ses dépôts seraient boostés à 51,4 milliards d’euros (+4,4 %). Le nombre d’agences serait porté à 727.

« Cet achat consoliderait la présence d’Abanca dans toute la péninsule ibérique en renforçant considérablement notre activité dans le bassin méditerranéen, conformément à notre plan stratégique », a indiqué Juan Carlos Escotet, président de la banque espagnole. Avec cette opération, la banque galicienne élargirait son empreinte sur la côte méditerranéenne, les îles Baléares et l’Andalousie. Outre le renforcement de sa présence géographique, le rachat de Targobank lui permettrait aussi de se consolider dans le financement aux entreprises et aux familles « ainsi que leur lien avec des produits de valeur tels que les assurances, les moyens de paiement et les fonds d’investissement » a ajouté Francisco Botas Ratera, directeur général d’Abanca. Le projet de cession devrait être bouclé dans les prochains trimestres, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires requises, et notamment de la BCE.