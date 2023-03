Directive anti-blanchiment, la liberté des droits fondamentaux en question

Romain Desmonts, avocat associé, Tax@McDermott, et Romain Perray, avocat associé, Tech & Data@McDermott, Will & Emery Aarpi

La transparence des transactions financières constitue depuis plusieurs années une priorité de la politique européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La 4e directive (1) anti-blanchiment, transposée dans le Code monétaire et financier par l’ordonnance du 1er décembre 2016 (2), comprend notamment l’identification des bénéficiaires effectifs des entités établies dans l’Union européenne par la création d’un registre des bénéficiaires effectifs.

A la suite des « Panama Papers », une 5e directive a été adoptée en 2018 (3) et transposée en droit français en 2020 (4). Elle prévoit une série de mesures visant notamment à améliorer la transparence en matière de propriété des sociétés et à autoriser l’accès au registre des bénéficiaires effectifs au grand public. C’est cette mise à disposition sans condition que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a sanctionnée par un arrêt du 22 novembre dernier (5).

L’affaire en cause concernait plus particulièrement le registre des bénéficiaires effectifs de sociétés luxembourgeoises. Bien qu’établi conformément à la directive, la Cour a vu dans la possibilité d’y accéder sans restriction une ingérence grave à la fois dans le droit au respect à la vie privée et dans celui à la protection des données personnelles, tous deux garantis par la Charte.

Si la CJUE a reconnu la légitimité de la mesure ainsi que l’existence d’un motif d’intérêt général susceptible de justifier une ingérence dans ces droits fondamentaux, elle a néanmoins estimé que la libre mise à disposition des données de ce registre était disproportionnée, dès lors que les informations en question présentaient un caractère éminemment personnel. D’après elle, cette disproportion trouvait sa source, d’une part, dans la responsabilité de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme incombant aux autorités publiques ainsi qu’aux établissements financiers et, d’autre part, dans le risque encouru par la dispersion incontrôlée des données et d’une possible utilisation malveillante de ces dernières – via notamment un profilage économique. Face à cela, la Cour a surtout estimé que les garanties envisagées s’avéraient en réalité insuffisamment claires et précises. Aussi important pouvait-il paraître de prime abord, le principe de transparence qui s’impose habituellement aux institutions publiques n’a ainsi pas été reconnu comme un motif d’intérêt général de nature, en tous les cas, à justifier une ingérence équivalente à l’égard des personnes privées.

Par conséquent, le registre devait être fermé et son accès limité aux seules personnes justifiant d’un intérêt légitime à sa consultation. Pour autant, et malgré quelques aléas techniques de la plateforme prévue à cet effet, les autorités françaises ne semblent pas pour l’heure avoir suivi cette interprétation, Bercy ayant indiqué (6) que l’accès au registre des bénéficiaires effectifs sans condition serait maintenu « dans l’attente de tirer toutes les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice ».

Au-delà de la jurisprudence européenne censurant traditionnellement la publication ou autre forme de mise à disposition au public de données personnelles, cet arrêt est à rapprocher de celui par lequel la Cour a estimé, au sujet de l’application de la directive 2018/8200 dite DAC 6, que l’obligation européenne de déclaration des montages fiscaux complexes par un avocat était contraire au respect du secret professionnel (7), montrant l’intérêt du juge à tempérer de plus en plus les mesures prises par les autorités publiques susceptibles d’être attentatoires à des droits fondamentaux. Au point de se demander comment il pourrait réagir en cas de contentieux lié à un refus de ces mêmes autorités de donner suite à l’exercice des droits qu’accorde aux individus le règlement général sur la protection des données (RGPD)…

(1) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. (2) Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. (3) Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE. (4) Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. (5) CJUE, gde ch., 22 nov. 2022, aff. C-37/20 et C-601/20. (6) Communiqué, 19/01/2023 - Registre des bénéficiaires effectifs : Maintien de l’accès au grand public. (7) CJUE, 8 décembre 2022, aff. C-694/20.