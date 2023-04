CREDIT SUISSE - En quête d’eaux plus calmes

Les banques helvétiques ne sont pas réputées pour l’activisme de leurs actionnaires. L’assemblée générale (AG) de Credit Suisse, ce 30 avril, promettait tout de même d’être plus agitée qu’à l’accoutumée, les scandales provoqués par son exposition à Greensill et Archegos l’ayant affectée au-delà de ses seuls résultats trimestriels. Lara Warner, directrice des risques et de la conformité, avait déjà quitté ses fonctions. Finalement, Andreas Gottschling, qui présidait le comité des risques depuis 2018, n’a pas demandé sa réélection comme administrateur. Par ailleurs, comme prévu, plusieurs membres du conseil ont changé. Y compris son président, Urs Rohner, dont le mandat avait atteint la durée maximale de 12 ans. « Nous avons déçu nos clients et aussi nos actionnaires, malheureusement pas pour la première fois, et je m’en excuse », a-t-il déclaré dans son discours d’adieu.

La banque insistait encore le 18 mars dernier : « La stratégie que nous poursuivons dans le but d’être un leader mondial de la gestion de fortune possédant de solides compétences en ‘investment banking’ s’est révélée résiliente. » Credit Suisse est en effet l’un des plus grands gestionnaires de fortune au monde, mais aussi l’un des principaux fournisseurs de produits et services liés au marché des capitaux. Ses autres activités comprennent la gestion d’actifs et, sur son marché d’origine, des services aux particuliers, entreprises et institutionnels (voir le graphique). Le groupe ne réalise que 25 % de son business en francs suisses. Ainsi, Credit Suisse est exposé au risque de marché, aux fluctuations des taux de change et des taux d’intérêt, ainsi qu’aux changements réglementaires et fiscaux, rappellent les analystes d’UBS. De là à le comparer à l’allemand Deutsche Bank, « le parallèle est très exagéré, estime Nicolas Darbo, associé d’Accuracy. Credit Suisse est une banque solide et diversifiée, aux métiers rentables, mais qui fait face à des problèmes ponctuels significatifs ». De son côté, l’établissement financier allemand n’est plus confronté qu’à des contentieux d’affaires anciennes et a publié, le 28 avril, son meilleur résultat trimestriel depuis 2014.

En Suisse, le coucou a sonné fin mars lorsque Credit Suisse a indiqué qu’un fonds américain n’avait pas répondu à des appels de marge. En l’occurrence un client de sa banque d’investissement, en prime brokerage, Archegos – « un ‘family office’ qui se comporte en réalité comme un ‘hedge fund’ », constate Eric Dor, de l’Ieseg School of Management. Le statut de family office n’oblige pas à déclarer ses expositions auprès des banques prêteuses. De quoi mettre en risque le meilleur des modèles d’exécution et de services opérationnels aux investisseurs professionnels.

« La concentration des risques, mise en évidence par la perte sur le dossier Archegos, est anormale pour un tel groupe et a probablement son origine dans la gouvernance des risques, et peut-être dans la gouvernance générale de la banque », pointe Nicolas Darbo. Tout en estimant que « l’impact à court terme » de cette affaire, qui doit mener à des provisions supplémentaires au deuxième trimestre, est atténué par les bons résultats opérationnels de Credit Suisse, les analystes de Vontobel avancent que « les pleines conséquences de l’atteinte à [sa] réputation ne seront visibles qu’avec le temps ». D’autant que, juste avant ce scandale, la division de gestion d’actifs de Credit Suisse a dû fermer en urgence des fonds représentant 10 milliards de dollars investis dans des obligations émises par Greensill, la société britannique de financement de la chaîne d’approvisionnement, en faillite.

Ratio de levier

Credit Suisse a remplacé les responsables de ses activités de banque d’investissement mi-avril, suspendu les gérants des fonds concernés et remplacé le directeur de l’asset management en mars. Tout en maintenant sa notation (BBB+ sur Credit Suisse Group AG), S&P Global Ratings a alors changé ses perspectives de « stable » à « négative » sur toutes les entités, anticipant que « des pertes potentielles importantes pourraient découler de déficiences dans le système de gestion des risques du groupe ou de l’appétit pour le risque ». Mais le sujet n’est pas nouveau. Déjà en juin 2014, la Banque nationale suisse avait appelé Credit Suisse (et UBS) à améliorer son ratio de levier – qui mesure le niveau des fonds propres par rapport aux encours de prêts – soumis à de nouvelles règles internationales à compter de 2019. Urs Rohner s’était alors fixé l’objectif de « dérisquer » la banque et de mettre l’accent sur la gestion de fortune. A cette fin, Tidjane Thiam, arrivé à la direction générale en 2015, a initié le mouvement. Credit Suisse a été la première grande banque étrangère à plaider coupable auprès de la justice américaine pour complicité d’évasion fiscale et Tidjane Thiam a finalement dû quitter ses fonctions après un conflit avec son président sur un sujet d’espionnage d’entreprise visant d’anciens cadres dirigeants… En février 2020, Urs Rohner a poussé Thomas Gottstein, qui dirigeait jusqu’alors la branche suisse du groupe, à la direction générale.

Ce 30 avril, les actionnaires de Credit Suisse ont élu António Horta-Osorio, proposé en décembre dernier, comme président. Ce Portugais de 57 ans, qui dirigeait Lloyds Banking Group depuis 2011, a géré la fraude historique et le scandale de ventes abusives d’assurances de la banque britannique qu’il a sortie du gouffre de la crise financière en la recentrant sur le retail, l’assurance et la gestion de patrimoine. « Il faut des années pour construire une réputation alors qu’elle peut être sérieusement affectée littéralement du jour au lendemain », a-t-il rappelé lors de l’AG de Credit Suisse. S’il a admis que toutes ces années l’ont « épuisé », António Horta-Osorio peut aujourd’hui s’appuyer sur une équipe dirigeante renouvelée, dont à sa tête Thomas Gottstein. Dès l’an dernier, alors que seule la banque d’investissement est restée bénéficiaire, le directeur général a entrepris de réorganiser ses activités de marchés et de renforcer la gestion de fortune, prévoyant aussi de fermer des agences et de se tourner vers le numérique pour réduire ses coûts. Credit Suisse a en outre accusé une perte au dernier trimestre 2020, mais « en réglant des affaires historiques », selon les termes de Thomas Gottstein (un litige de 2007 aux Etats-Unis).

« Mon rôle maintenant, avec le nouveau président et le reste du conseil d’administration, ainsi que mes collègues du directoire, est de ramener Credit Suisse dans des eaux plus calmes », a déclaré Thomas Gottstein en AG. Licenciements, baisse des rémunérations variables, suspension des rachats d’actions, réduction du dividende : Credit Suisse n’a pas encore pris de mesures de fond. UBS a estimé qu’une augmentation supposée de 25 % des actifs pondérés par le risque (RWA) liés au risque opérationnel pourrait consommer ses résultats nets ces prochains trimestres de 2021, portant son CET1 à « un niveau plutôt serré, notamment en raison des coûts ponctuels et de restructuration attendus ». Le 14 avril, S&P a prévenu que sa notation pourrait ne plus refléter « de manière adéquate le profil risque/rendement du groupe » si les enquêtes en cours révèlent des déficiences dans la gestion des risques. L’autorité bancaire suisse, la Finma, a en effet décidé de procédures et « analysera en particulier les indices de manquement » en la matière, après avoir poussé Credit Suisse à renforcer ses fonds propres. L’opération était « nécessaire pour restaurer la confiance des actionnaires et des investisseurs », selon une note de DBRS le 23 avril.

D’autres options

Bien sûr, la cession d’actifs aurait un effet immédiat sur le ratio de solvabilité. Et les rumeurs vont déjà bon train concernant l’asset management. « Les cessions d’entités de gestion d’actifs par les groupes bancaires vont se multiplier, de chaque côté de l’Atlantique (de Wells Fargo à Société Générale). En effet, les marges sont tendanciellement orientées à la baisse de par la montée en puissance de la gestion passive, ce qui implique de rechercher des volumes d’encours toujours plus élevés, rappelle Nicolas Darbo. Ces mouvements sont par ailleurs facilités par la multiplication des modèles en architecture ouverte. » Nommé à sa tête le 17 mars, Ulrich Körner, un ancien d’UBS qui rend compte directement à Thomas Gottstein, a pour mission de séparer les gestions d’actifs et de fortune internationale et de gérer la première comme une division à part entière.

Credit Suisse a d’autres options, telle la vente d’actifs non essentiels et toxiques, ce qui serait comparable à la stratégie menée par António Horta-Osorio chez Lloyds. Réduire la voilure dans ces activités de marché aurait aussi l’intérêt de faire baisser le niveau des RWA. « Nous planifions de réduire, d’ici à fin 2021, l’exposition à l’effet de levier dans notre banque d’investissement d’au moins 35 milliards de dollars et d’aligner les actifs pondérés en fonction du risque sur les niveaux de fin 2020 au maximum », a déjà indiqué la banque. Désormais, le levier est plus problématique que la solvabilité. Jusqu’à quel point Credit Suisse peut-il évoluer ? « Le ‘prime brokerage’ est important, pour sa part de marché et pour son expertise. Le réduire, c’est agir sur le ratio de levier, mais aussi changer le ‘business model ’ du groupe, explique Jérôme Legras, associé-gérant et directeur de la recherche d’Axiom AI. Se désensibiliser du ‘fixed income’ est une question qui se posera si Credit Suisse veut agir sur l’effet de levier » (lire ‘La parole à…’). Des changements radicaux au sein de la banque d’investissement sont maintenant plus probables. Credit Suisse n’a pas d’autre choix que se pencher sur sa culture du risque et d’examiner les options stratégiques. Avec la caution de son nouveau président, la direction peut s’y atteler. Mais les propos antérieurs de Thomas Gottstein restent d’actualité : « Nous ne sommes pas au bout du tunnel. »