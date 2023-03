Covéa signe une première année satisfaisante en tant que réassureur

Première pour Covéa. Le groupe mutualiste, qui réunit notamment les marques MMA, Maaf et GMF, dévoile enfin les comptes d’un réassureur dans son giron après avoir racheté l’an dernier le bermudien PartnerRe pour plus de 9 milliards de dollars.

Au titre de l’année 2022, Partner Re a dégagé un bénéfice opérationnel en hausse de 48% sur un an à 809 millions de dollars et un rendement opérationnel sur capitaux propres en hausse de 4,2 points à 12%. De quoi rendre jaloux Scor, sur lequel le groupe mutualiste a tenté en vain de mettre la main, qui a dégagé un résultat opérationnel en chute libre à 1 million d’euros en 2022, contre 790 millions d’euros en 2021.

«Il s’agit d’une bonne année qui montre que les risques sont maîtrisés, comme le prouve la rentabilité de Partner Re dans un contexte marqué par les événements Cat. Nous sommes, de ce point de vue, dans la continuité de ce à quoi on s’attendait, bien qu’il soit nécessaire de rester prudents dans un business qui est structurellement volatile», commente Sylvestre Frézal, directeur général délégué de Covéa.

Les catastrophes naturelles ou causées par l’homme ont coûté 546 millions de dollars en 2022 à PartnerRe, dans une année très sinistrée où la facture mondiale des catastrophes naturelles a dépassé les 100 milliards de dollars, contre 567 millions de dollars en 2021. Le ratio combiné de sa branche dommages, qui a enregistré 890 millions d’euros de primes, ressort en hausse de presque quatre points à 86,6%. Il tranche avec celui des grands réassureurs européens Munich Re (96,2%), Hannover re (99,8%), Swiss re (102,4%) et Scor (113,2%).

Remontée des taux

«Il y a le fond, et il y a la forme», précise toutefois Sylvestre Frézal. PartnerRe affiche ainsi une perte nette de 1,1 milliard de dollars, contre un gain de 679 millions de dollars en 2021. «La très forte hausse des taux en 2022 diminue mécaniquement la valeur des obligations en portefeuille et impacte le résultat de PartnerRe du fait des normes comptables américaines utilisées. Cela se résorbera naturellement avec l’arrivée à maturité des obligations», explique le dirigeant. Les pertes non réalisées sur les titres à revenu fixe et les placements à court terme atteignent 1,8 milliard de dollars en 2022. Le dividende de PartnerRe pour le groupe Covéa est «en cours de décision».

Le groupe mutualiste français se satisfait de ces résultats. «2022 est une première étape sur notre trajectoire stratégique dans la réassurance. Nous sommes sur de bons rails et devrions continuer à profiter des renouvellements dans un marché porteur. Le cadre général est celui d’une activité diversifiée avec du tactique au sein de ce cadre en fonction des tarifs», indique Sylvestre Frézal.

