Commerzbank rendra trois milliards d’euros à ses actionnaires en trois ans

La banque francfortoise a annoncé qu’elle redistribuerait trois milliards d’euros à ses actionnaires sous la forme de versements de dividendes ou de rachats d’actions au titre des exercices 2022, 2023 et 2024.

Pour atteindre cet objectif, Commerzbank a prévu d’élever son taux de distribution du bénéfice de 30% au titre de 2022 à 70% en 2024, puis supérieur à 50% sur la période 2025-2027. Le taux de distribution ne dépassera toutefois pas «le résultat net après paiement sur coupon AT1 et minoritaires» précise la banque dans un communiqué.

Une bonne nouvelle pour les actionnaires, dont l’État allemand qui détient toujours 15% du capital de la deuxième banque allemande, qui ont subi un gel des dividendes pendant trois années consécutives entre 2019 et 2021. En réaction à cette annonce, l’action Commerzbank bondissait de plus de 10% vendredi en fin de matinée.

L’horizon s'éclaircit

Après des années de rigueur et un plan de restructuration strict qui avait contraint la banque à fermer des centaines d’agences et à supprimer 9.000 postes entre 2021 et 2022, Commerzbank commence à récolter les fruits de sa transformation digitale et de l’effet positif de la hausse des taux.

Le groupe s’attend à élever son ratio de rentabilité nette sur fonds propres (ROE) à plus de 11% en 2027. En 2022, il n'était que de 4,9%. Pour 2024, il devrait s'établir à 7,3%. Si l’objectif de rendement paraît ambitieux aux analystes, la politique de distribution à moyen terme promet un rendement attractif.

Ces décisions doivent encore être soumises à l’approbation du régulateur au sein de la Banque centrale européenne (BCE) ainsi qu’à l’Agence financière de l’Etat.