Cartan Trade se lance au Royaume-Uni

Cartan Trade, la jeune pousse française de l’assurance-crédit fondée fin 2021, a annoncé mercredi le lancement de ses activités au Royaume-Uni avec l’ouverture de deux bureaux à Londres et à Manchester. L’assurtech, qui ambitionne de devenir la quatrième acteur européen de l’assurance-crédit d’ici à 4 ans, a déjà ouvert des bureaux en France, en Italie et au Benelux. Elle a recruté Matthew Wells, précédemment directeur commercial pour l’Asie-Pacifique d’Euler Hermes (Allianz Trade), comme responsable du Royaume-Uni et de l’Irlande. Cartan Trade fonctionne avec le statut d’agence de souscription (managing general agent) de Scor qui porte ses risques et qui est aussi son principal actionnaire. L’Espagne, l’Allemagne et la Suisse pourraient suivre.