Boursorama est rentable au premier trimestre 2023

Le modèle de Boursorama est en train de faire ses preuves. Après une phase de conquête de la clientèle, à grand renfort de campagnes marketing et publicitaires, la banque en ligne de la Société Générale chemine sûrement vers la rentabilité. Tandis que le groupe table sur un résultat net de 100 millions d’euros pour sa filiale en 2024, les résultats du premier trimestre 2023 confirment que la trajectoire est enclenchée.

Boursorama a dégagé un résultat net à l’équilibre au cours des trois premiers mois de l’année, profitant notamment de l’équipement de ses clients en produits d’épargne. Ce n’est pas la première fois que la banque en ligne est dans le vert. Aux deuxième et troisième trimestres 2020, elle avait bénéficié d’une pause dans ses investissements marketing du fait de la crise du Covid-19. Depuis qu’elle a accéléré sa croissance en 2016, la banque en ligne a, en effet, toujours assumé de ne pas amortir le coût d’acquisition de sa clientèle.

Un résultat net à l'équilibre

L’année 2023 marque la transition vers la rentabilité. La banque en ligne parvient à l’équilibre au premier trimestre en ayant conquis près de 300 000 nouveaux clients sur la période, soit 2,5 fois plus qu’au deuxième trimestre 2020. Ce qui démontre que Boursorama optimise les coûts d’acquisition de sa clientèle : ces derniers reculent de 9% par rapport au premier trimestre 2022, et de 21% par rapport au premier trimestre 2021.

Boursorama revendique à fin mars 4,9 millions de clients, ce qui conforte sa place de leader de la banque en ligne en France, loin devant Fortuneo, la filiale du Crédit Mutuel Arkéa, ou Bforbank, celle du Crédit Agricole. La filiale de la Société Générale dépasse largement l’objectif de 4,5 millions de clients à horizon 2025 fixé par le groupe. Les objectifs financiers qui avaient été annoncés l’an dernier, notamment un retour sur fonds propres (RONE) supérieur à 25% et un résultat net de 200 millions d’euros en 2025, sont maintenus.

Capitalisant sur l’avantage de ne pas posséder de réseau physique, Boursorama indique, en outre, avoir bénéficié d’une baisse des coûts de services de 10% sur un an «grâce à l’amélioration continue de son efficacité opérationnelle».

Une forte collecte de dépôts

La banque en ligne a bénéficié d’une croissance accélérée de ses revenus au premier trimestre, son produit net bancaire ayant été multiplié par 3,2 sur un an. «Nous assistons à un changement de paradigme avec la normalisation des taux. Boursorama est bien positionnée pour en profiter, car elle dispose d’encours plus récents que les acteurs traditionnels. Nous bénéficions de cette remontée des taux grâce à une collecte soutenue sur les dépôts, y compris sur les derniers mois, et avons lancé à cet effet plusieurs produits d’épargne», explique à L’Agefi le directeur général de Boursorama, Benoît Grisoni. Le Livret Bourso+, rémunéré à 2%, et le Compte à Terme à un taux actuariel annuel brut de 3% sur 12 mois ont notamment collecté plus d’un milliard d’euros au premier trimestre. Les dépôts progressent au total ce trimestre de +39,4% sur un an pour atteindre 51 milliards d’euros.

Les encours moyens de crédits progressent de 6,7% par rapport au premier trimestre 2022, à 15,2 milliards d’euros, sur les prêts immobiliers, les crédits à la consommation et une offre de financement pour des paiements entre 200€ et 2000€. «Contrairement aux acteurs traditionnels, le crédit immobilier n’est pas pour nous un produit d’appel, mais de fidélisation de la clientèle », souligne Benoît Grisoni. Ce qui veut dire que la banque peut ralentir la production lorsque le contexte est moins favorable.

Par ailleurs, grâce à l’intégration du portefeuille d’assurance vie d’ING en juillet 2022, les encours d’assurance vie de Boursorama progressent de 67,4% sur un an, dont 42% en unités de compte. Les volumes de paiements de la banque en ligne sont en hausse de 48% par rapport au premier trimestre 2022, portés notamment par une forte dynamique sur les paiements mobiles (wallets) qui représentent désormais plus d’un paiement sur cinq.