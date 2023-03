BNP Paribas s’associe à Libeo pour la facture électronique

Après deux ans de travaux préparatoires, Libeo décroche un partenariat majeur avec BNP Paribas. La fintech spécialiste de la gestion et du paiement des factures d’entreprises vient d’être retenue comme partenaire de BNP Paribas pour sa solution de facture électronique. Un grand sujet de ce début d’année chez les financiers d’entreprise, car les dates de mise en œuvre obligatoires approchent : le 1er juillet 2024 pour la réception de factures par toute entreprise et le 1er juillet 2025 pour l’émission de factures pour les entreprises de taille intermédiaire ou grande. Autant dire que cela concerne tous les clients en cash management de BNP Paribas. «Les entreprises clientes d’une banque gérant leurs flux de paiement la sollicitent naturellement pour une solution de facturation électronique, explique Pierre Dutaret, dirigeant co-fondateur de Libeo. Selon notre partenariat avec BNP Paribas, la banque va recommander la solution de Libeo à ses clients dont le chiffre d’affaires dépasse 5 millions d’euros.» Dans l’immédiat, les deux partenaires organisent des webinaires pour informer les entreprises sur les aspects pratiques et juridiques de leur mise en conformité.

La mise en œuvre de la facture électronique attend encore le lancement du portail public de facturation auquel des acteurs comme Libeo seront connectés. Sa solution est prête pour la réception de factures, sa principale activité consistant à fournir aux entreprises un logiciel pour gérer les factures fournisseurs et les payer au bon moment. En outre, la fintech a ajouté un traitement de factures clients avec encaissements. Depuis sa création au début de 2019, elle a conquis un marché de 300.000 entreprises connectées à ce jour, grâce à une offre ergonomique et simple pour les PME et ETI.

Alliance avec Docaposte

Dans l’objectif de servir les besoins nés de la facturation électronique, Libeo a renforcé sa puissance de feu. «Signé en septembre dernier, notre alliance avec Docaposte a complété nos briques technologiques et atteste de notre robustesse en volumes et du point de vue de la sécurité, Docaposte étant un acteur majeur de l’identité numérique et du cloud», souligne Pierre-Antoine Glandier, co-fondateur, responsable du développement technique et produit chez Libeo. De fait, Docaposte équipe déjà la très grande majorité des grandes entreprises françaises pour leurs échanges de factures via les échanges de données informatisées (EDI).

Libeo prévoit d’être immatriculé par l’administration fiscale (DGFIP) en tant que «Plateforme de Dématérialisation Partenaire» (PDP), autrement dit un tiers de confiance répondant aux exigences réglementaires. «Nous répondons à l’essentiel des critères requis pour cette immatriculation, sachant que la majorité des entreprises et des experts-comptables vont vouloir traiter avec des PDP, qui seront directement connectées au Portail Public de Facturation (PPF), gage de sécurité et de traitement sans accroc », anticipe Pierre Dutaret. En outre, la fintech ajoute à l’information comptable celle bancaire, disponible en temps réel.