BNP Paribas profite de la remontée des taux

BNP Paribas ne connaît pas la crise. La première banque française et européenne, a fait la preuve de sa résilience au premier trimestre 2023 avec un résultat net doublé, conformément aux attentes des analystes. A 4,44 milliards d’euros, il est gonflé par la plus-value de 2,9 milliards d’euros sur la cession de sa banque de détail américaine Bank of the West. Mais le résultat hors éléments exceptionnels, à 2,85 milliards d’euros, n’en traduit pas moins la force du modèle diversifié de la banque de la rue d’Antin. Un modèle qui lui assure d’être bien positionnée pour capturer la croissance, quels que soient les cycles.

BNP Paribas mise donc sur la croissance organique. Le capital issu de la cession de Bank of the West – 7 milliards d’euros restant après des rachats d’actions de 4 milliards d’euros – sera redéployé dans ses marchés cibles en Europe. «Le groupe n’achètera rien portant le nom de banque», a martelé le directeur financier Lars Machenil lors d’un échange avec les analystes, sans vouloir livrer davantage de précisions.

A lire aussi:

BNP Paribas compte aussi sur la remontée des taux qui doit lui permettre de dégager 2 milliards d’euros de revenus supplémentaires à horizon 2025. La bonne performance du trimestre écoulé lui permet d’ailleurs de réaffirmer ses objectifs cibles à cet horizon. «Notre activité est tournée vers les entreprises et les activités commerciales. Au vu du prix des matières premières, du rebond en Chine, nous n’anticipons pas de récession et nous pensons que nous allons tenir nos objectifs comme nous l’avons fait au premier trimestre», souligne Lars Machenil. Le résultat net part du groupe progresse, en effet, de 9% et le bénéfice par action de 12%, en ligne avec les objectifs du plan à moyen terme GTS (Growth Technology Sustainability).

La banque commerciale tirée par la hausse des taux

L’activité a été particulièrement dynamique dans la banque commerciale (+5,9%) qui bénéficie le plus de la remontée des taux. Les revenus nets d’intérêt ont progressé, y compris en France (+6,8%). Contrairement à ses concurrents domestiques, l’activité est davantage orientée vers la clientèle d’entreprises que de particuliers, un segment qui reste pénalisé par le modèle du crédit à taux fixe.

L’activité de leasing automobile portée par Arval a également fait mieux que prévu, tirant les revenus des métiers spécialisés (+4,5%). La filiale compense les difficultés de Personal Finance, confrontée à la baisse des marges dans le crédit à la consommation. Ses revenus s’affichent en baisse de 7,2%. Personal Finance, qui fait l’objet d’une restructuration, doit céder ses activités en Amérique latine, en Afrique et en Europe de l’Est, pour se recentrer sur l’Europe occidentale et le financement de la mobilité (crédit auto, LOA). Ses charges de restructuration pèsent dans les frais de gestion ce trimestre, à hauteur de 236 millions d’euros.

A lire aussi:

Le trading de taux au beau fixe

Cyclique, l’activité de la banque de financement et d’investissement a, elle aussi, dépassé les attentes avec des revenus en hausse de 4%. Tandis que les volumes sont toujours en baisse dans le conseil, BNP Paribas a profité d’une très forte hausse en transaction banking (près de 60%). La volatilité a profité au trading de taux, change et matières premières (FICC) qui affiche des revenus en hausse de 9%, du fait notamment du rebond du marché obligataire. Ce contexte de marché n’est pas favorable à tous les métiers : le trading actions continue, lui, de faire grise mine avec des revenus en baisse de près de 20%.

La conjoncture est aussi moins porteuse pour l’immobilier et la gestion d’actifs, ce qui se traduit dans la modeste progression du pôle Investment Protection Services (+0,6%). «La gestion d’actifs n’est pas un métier qui nécessite un repositionnement. Nous assumons de ne pas tout faire pour tout le monde. Nous avions réalisé un très bon premier trimestre en 2022, ce qui explique la comparaison. Nous sommes confiants sur le reste de l’année 2023», précise toutefois Lars Machenil. La gestion de fortune profite quant à elle de la hausse des revenus d’intérêt et engrange des revenus en hausse de 10,6%.