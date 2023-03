BNP Paribas amorce son programme de rachat d’actions de 5 milliards d’euros

Dans un environnement boursier pour le moins chahuté pour les banques européennes, ballottées entre la faillite de SVB, les doutes sur les banques régionales américaines et la déflagration de l’adossement de Credit Suisse à UBS, BNP Paribas va pouvoir compter sur un nouveau soutien pour son action durant les prochaines semaines.

Suite au feu vert de la Banque centrale européenne, la banque dirigée par Jean-Laurent Bonnafé a annoncé vendredi le lancement de la première tranche de son programme de rachat d’actions en 2023, pour un montant maximum de 2,5 milliards d’euros, soit 3,7 % de sa capitalisation actuelle, en vue de les annuler.

A lire aussi:

15 à 20 % des volumes quotidiens

«BNP Paribas prévoit le lancement d’une seconde tranche au second semestre 2023 portant ainsi le montant maximal total à 5 milliards d’euros, dont 4,04 milliards d’euros dans l’intention de compenser l’effet de la dilution du bénéfice net par action liée à la cession de Bank of the West le 1er février 2023», souligne la banque dans un communiqué. La seconde tranche doit toutefois encore être approuvée par le superviseur.

La période de rachat qui débutera le 3 avril durera un maximum de quatre mois pour s’achever au plus tard le 3 août au plus tard. Selon Jefferies, la banque pourrait racheter 15 à 20 % des volumes d’échanges sur son titre. En 2023, la moyenne des transactions sur l’action BNP Paribas atteint 192 millions d’euros. Ce qui, implicitement, signifie au moins trois mois de Bourse pour conduire cette première tranche à son terme, soit jusqu’à fin juin.

Un tel volume global de rachat de titres représente 7,4 % de la capitalisation de la banque, mais en combinant cette poche avec l’enveloppe de dividendes, ce ne sont pas moins de 10 milliards d’euros qui seront retournés aux actionnaires, soit 15 % de sa capitalisation actuelle.

Or, jusqu’ici, l’argument a bien du mal à porter auprès d’investisseurs préoccupés par les chocs de part et d’autre de l’Atlantique. BNP Paribas reste assez peu en vue en Bourse depuis le début de l’année avec une érosion de 0,3 % de son titre quand le secteur européen a grappillé 2,5 %.

BNP Paribas a les moyens de mener cette politique de retour actionnarial. A fin 2022, son ratio de solvabilité CET 1 ressortait à 10,3 % avec la perspective d’un bond significatif de 1,7 point de pourcentage au 31 mars, en raison la cession de Bank of the West. L’annulation des actions rachetées au terme de cette première tranche lui coûtera 0,2 % de ratio de solvabilité. La banque, dont la rentabilité des fonds propres tangibles s’inscrivait à 10,2 % à fin 2022, vise 12 % en 2025.