BBVA relève de 10% son offre sur Sabadell

BBVA fait un effort pour mettre la main sur sa compatriote Sabadell. La banque espagnole a annoncé lundi 22 septembre avoir relevé le prix de son offre de rachat de 10%, valorisant sa cible 17 milliards d’euros et même 19,5 milliards d’euros en tenant compte de la rémunération obtenue par les actionnaires depuis l’annonce initiale de l’offre.

Le groupe propose désormais une action BBVA contre 4,8376 titre Sabadell alors qu’il offrait précédemment une action et 0,7 euro en numéraire pour 5,5483 titres. Sur la base du cours de clôture du 19 septembre de BBVA, ce nouveau prix valorise l’action Sabadell 3,39 euros, contre 3,08 euros avec l’ancienne formule.

100% en actions

La nouvelle proposition ne comporte ainsi plus aucun paiement en cash, ce qui est présenté comme avantageux fiscalement par l’acquéreur. Les actionnaires de Sabadell obtiendrait 15,3% du capital de BBVA après l’opération.

Cette OPA s’attire les foudres des dirigeants de la banque cible qui l’ont rejetée le 12 septembre dernier en estimant notamment que la valeur de Sabadell était 24% à 37% supérieure au prix proposé à l'époque. Son relèvement pourrait toutefois aider BBVA à obtenir le soutien d’un plus grand nombre d’actionnaires. Le Mexicain David Martinez Guzman, propriétaire de 3,9% de Sabadell, a ainsi fait savoir en début de mois qu’il soutenait la logique d’un rapprochement entre les deux banques tout en réclamant une augmentation du prix.

Les dirigeants de BBVA ont fixé à 50% le seuil minimum de succès de la transaction. Ils s’attendent à ce qu’un rachat de Sabadell porte le résultat net par action de la banque de 3% dès la première année, contre 5% précédemment. L’impact sur le ratio de solvabilité CET1 serait négatif de 21 points de base (pb) au moment de la clôture de l’opération mais positif de 40 pb après la cession de la filiale britannique de Sabadell, TSB, et le paiement d’un dividende exceptionnel, en supposant un taux de détention de 100%.

L’offre est ouverte jusqu’au 7 octobre et BBVA a indiqué renoncer à y apporter de nouvelles modifications ou à la prolonger.

Prix insuffisant ?

En réaction à ces annonces, les titres des deux banques étaient pénalisés à la Bourse de Madrid. Lundi en début d’après-midi, BBVA perdait 3,5% et Sabadell abandonnait 3,8%.

Le directeur général de la société cible, Cesar Gonzalez-Bueno, a estimé, selon des propos rapportés par Reuters, que l’offre était inférieure aux attentes des investisseurs institutionnels et qu’elle serait probablement de nouveau rejetée par le conseil d’administration de Sabadell.

Pour l’emporter, BBVA, devra réussir à convaincre un important nombre d’actionnaires. Le capital de la banque catalane est en effet particulièrement éclaté. Au 1er septembre, les 14 principaux investisseurs de Sabadell recensés dans le prospectus de l’offre publique détenaient moins de 31% des droits de vote. Outre David Martinez Guzman, BlackRock pointait à 6,99%, Zurich Insurance à 4,95%, Dimensional Fund à 3,02%, Norges Bank à 2,29% et UBS à 2,25%. Les français Amundi et BNP Paribas détenaient respectivement 1,34% et 0,65%.

A lire aussi: