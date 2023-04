« BBVA bénéficie de la diversification de son réseau »

Arnaud Journois, vice president European financial institutions chez DBRS Morningstar

Vous venez de confirmer la note de BBVA, y compris la notation de l’émetteur à long terme à A (« high »), avec une perspective stable. Quels sont les principaux atouts de cette banque ?

Cette notation reflète le modèle très diversifié de BBVA, qui inclut des opérations majeures en Espagne, ainsi qu’une forte diversification internationale, avec des positions de premier plan au Mexique, en Turquie mais aussi en Amérique du Sud. La vente de l’essentiel de ses opérations américaines en novembre 2020 à PNC Financial Services répondait au besoin de se dégager d’une filiale qui n’a jamais atteint la rentabilité escomptée, pour mieux se concentrer sur des zones plus lucratives et à plus fort potentiel de développement.

Le limogeage du gouverneur de la Banque centrale turque, fin mars, a provoqué un fort recul de l’action de BBVA. Dans quelle mesure les remous dans ce pays pourraient engendrer une réorientation stratégique de la part de l’établissement espagnol ?

La Turquie représente le deuxième marché pour BBVA, qui détient une participation de 49,9 % dans la banque Garanti. Cet établissement, qui est le plus important en Turquie, est très solide. Ses potentialités de croissance sont bien réelles : plus de la moitié de la population turque a moins de 35 ans et la proportion de gens dépourvus de comptes bancaires est proche de 40 %. Parallèlement, BBVA s’est toujours montrée très prudente : les filiales du groupe sont indépendantes en termes de financement, ce qui permet une limitation des risques. Par ailleurs, la banque a mis en place une politique de couverture sur les devises des pays émergents qui la protège en cas de difficultés. Pour toutes ces raisons, le numéro deux espagnol n’a pas de raison, selon nous, de se retirer de la Turquie.

Comment s’est comportée la banque en 2020 et quelles sont vos anticipations pour cette année ?

BBVA est parvenue l’an dernier à tirer son épingle du jeu en enregistrant une baisse des bénéfices hors éléments exceptionnels de l’ordre de 36 %, ce qui démontre la résistance de la banque dans des moments de crise. Les résultats ont de nouveau été affectés par une dépréciation du goodwill de 2,1 milliards d’euros aux Etats-Unis, comme en 2019 où elle s’était élevée à 1,3 milliard d’euros. Retraités de ces éléments, les résultats ont été pénalisés par la hausse du coût du risque malgré la hausse des revenus et la baisse des coûts à taux de change constants. Pour cette année, nous tablons sur une reprise des revenus dans un contexte de prolongation des taux bas, ce qui risque de peser sur la marge brute. L’effet TLTRO (opérations ciblées de refinancement de long terme, NDLR), ces opérations ciblées de refinancement à plus long terme, va également se poursuivre cette année et contribuer à une hausse des revenus.