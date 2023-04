BANQUES EUROPÉENNES - Regain d’intérêt

Les banques européennes retrouvent grâce aux yeux des investisseurs. Au début de la pandémie, en février 2020, leur performance était bien inférieure à celle des américaines. Cet écart s’est creusé en octobre 2020 et s’est maintenu sur trois mois. Pour l’année 2021 qui s’achève, c’est moins vrai. Même si le price-to-book (PB), qui met en rapport la capitalisation boursière et l’actif net comptable, reste inférieur à 0,7 pour les banques européennes, contre 1,5 pour les américaines, il y a du mieux.

Après les ballottements liés à la pandémie, les résultats du troisième trimestre 2021 donnent la tendance. Bien sûr, l’anticipation des pertes de crédit – supérieures en Europe – et leur traitement comptable – les banques américaines ont relâché davantage de provisions cette année –, par exemple, diffèrent. Par ailleurs, le contexte sanitaire, politique et économique n’est pas le même de part et d’autre de l’Atlantique. D’un côté, les espoirs portés par la présidence de Joe Biden ne se sont pas encore concrétisés ; de l’autre, les élections à venir, notamment en France et en Allemagne, créent des incertitudes en matière de politique fiscale par exemple, ou d’accompagnement de la relance avec le programme NextGenerationEU qui doit aider l’Union européenne et surtout les pays périphériques (Croatie, Grèce, voire Espagne) à faire face aux conséquences de la pandémie. Tandis que la reprise est supposée arriver plus vite aux Etats-Unis, « l’impact de la pandémie sur la qualité des actifs des banques reste difficile à évaluer », admet DBRS Morningstar dans sa note sur la rentabilité des banques européennes du 10 novembre.

Si l’on remonte à la crise financière de 2008, on ne peut que constater un secteur bancaire européen moins attractif que l’américain. L’activité y est moins rentable et les résultats sont moins valorisés. Pour autant, les 29 banques européennes couvertes par la recherche actions de Jefferies « ont publié des bénéfices pour le troisième trimestre supérieurs de 27 % en moyenne aux attentes », selon une note du 13 novembre. Le fait même que les activités de banque d’investissement des groupes américains, qui publient toujours en premier, aient affiché des revenus supérieurs de 20 % au consensus était un bon présage, notamment pour les banques suisses, assez présentes dans les fusions-acquisitions, et pour les françaises, surtout dans les dérivés actions. Parmi elles, BNP Paribas, Crédit Agricole SA (CASA) et la Société Générale n’ont pas à rougir. Cela s’explique par la répartition de leurs activités, mais aussi par des réseaux essentiellement coopératifs ou mutualistes en France. « Les banques françaises cotées ont surtout une faible part de marché en banque de détail domestique – environ 10 % chacune – et sont moins dépendantes des revenus nets d’intérêts, qui représentent environ 45 % de leurs revenus totaux, que la moyenne européenne (60 %), rappelle Antonio Roman, portfolio manager chez Axiom AI. En revanche, 20 % à 25 % de leurs revenus proviennent de la banque d’affaires, ce qui est beaucoup plus que la moyenne européenne, ou d’une forte exposition à l’asset management dans le cas de CASA (avec sa filiale elle-même cotée, Amundi, NDLR). En ce qui concerne la Société Générale, si la gestion d’actifs n’est plus centrale suite à la vente de Lyxor, ses activités de marché constituent un atout : elles sont peut-être moins grosses que celles de BNP Paribas, mais en proportion, elles sont plus importantes. Ces particularités sont porteuses à court terme. »

Redistribuer du résultat

Désormais, le rendement attendu par le marché pour 2022 s’élève à 8,5 % rapporté aux fonds propres des banques européennes, contre 11 % côté américain. Or les analystes de Deutsche Bank estiment que ce consensus recouvre « une vision conservatrice des versements aux actionnaires ». « En prenant pour base le consensus sur les résultats 2022, le ratio price/earnings du secteur est de 9,4 pour les banques européennes et de 13,9 pour les américaines. L’écart est très significatif par rapport à la normale et devrait se réduire dans les prochains mois », estime le portfolio manager d’Axiom AI.

La redistribution des résultats fait la différence entre groupes européens et américains au moins depuis mars 2020. La Banque centrale européenne (BCE) a alors bridé les banques afin qu’elles continuent à financer l’économie malgré le Covid-19. « Cet appel à la prudence a été renouvelé en décembre 2020, lorsque la BCE a demandé aux banques de se montrer particulièrement prudentes en matière de dividendes et de rachats d’actions, les dividendes devant rester inférieurs à 15 % des bénéfices cumulés des exercices 2019 et 2020 et ne pas dépasser 20 points de base du ratio CET1 » (common equity tier 1, NDLR), relate Sia Partners dans son Observatoire du 4 novembre.

La distribution a pu reprendre en octobre 2021. « Le rendement du dividende de 4,8 % est à un niveau élevé, complété par un rendement de rachat de 2,6 %, selon la note de recherche de Bank of America (Bofa) du 8 novembre. Si l’on ajoute les distributions à court terme des deux douzaines de banques en cours de rattrapage, on obtient 140 milliards d’euros de liquidités pour les actionnaires d’ici à la fin 2022. »

Les banques européennes ont ainsi annoncé d’importants rachats d’actions : une forme de distribution des résultats moins fréquente qu’aux Etats-Unis mais qui donne un coup de fouet aux cours de Bourse. Après Barclays, HSBC, Nordea, Santander ou encore la Société Générale, BNP Paribas a lancé le sien, pour 900 millions d’euros. Cela a aussi permis à ce dernier de porter son taux de distribution à « 50 % du résultat net part du groupe de l’année 2020 », relève Sia Partners. Si la Société Générale et CASA ont pâti de « la rotation au sein des banques européennes en faveur de celles qui offrent des rendements plus élevés ou des rachats élevés », les banques françaises cotées pourraient distribuer environ un quart de leur capitalisation boursière en 2021-2023, envisagent les analystes de Deutsche Bank : « Même en excluant l’impact des dividendes de rattrapage, nous prévoyons un rendement en dividendes de 7-8 % pour les trois banques en 2022 et 2023, soit une prime d’environ 40 % par rapport aux banques européennes. »

L’espoir renaît. Si le niveau de distribution européen reste inférieur à celui observé outre-Atlantique, cela s’explique par les cessions d’actifs destinées à réduire les risques après la crise financière. « Ce processus, long, a pesé sur le retour aux actionnaires, souligne Antonio Roman. Les banques américaines ont plus vite atteint leurs objectifs. On arrive maintenant à un point d’inflexion, avec des niveaux de fonds propres à un niveau record. »

Composer avec les taux

En Europe, les banques souffrent donc d’un retard de phase. Contraintes après 2008 par la réglementation, elles sont désormais bien capitalisées, ont réduit leurs actifs pondérés par le risque (RWA) et peuvent espérer renouer avec une dynamique. « Pour la première fois depuis le lancement de notre enquête en juin 2020, la majorité des répondants s’attend désormais à ce que les banques européennes gagnent presque leur coût du capital en moyenne », souligne JPMorgan Cazenove. Ainsi, « selon le niveau souhaité par leurs dirigeants, elles feront de la distribution de résultats et de capitaux excédentaires, mais auront également la capacité de réaliser des acquisitions dans les deux prochaines années », se félicite Antonio Roman. De même, les analystes de Deutsche Bank prévoient de « meilleures perspectives de rentabilité » et de « petites opérations de consolidation dans certaines activités, plutôt que des fusions et acquisitions transformantes », difficiles en l’absence d’Union bancaire aboutie (lire ‘La parole à…’).

Le contexte dans lequel évoluent les établissements européens n’est pas neutre. « Après la levée des restrictions de la BCE sur les versements, les investisseurs considèrent désormais les taux à long terme comme le principal moteur de la poursuite de la revalorisation », pointe JPMorgan Cazenove. « Les banques européennes opèrent dans un environnement de taux négatifs depuis 2014, ce qui a exercé une pression persistante sur leurs revenus et les a également forcées à réduire leur base de coûts opérationnels pour compenser la pression sur les revenus », a rappelé DBRS Morningstar le 10 novembre. La hausse attendue des taux d’intérêt « serait structurellement positive pour [leurs] revenus, soulignent ses analystes, tandis que les remboursements de prêts des clients resteraient largement gérables » si elle « coïncide avec une augmentation des revenus et des salaires ». Toutefois, une telle augmentation « pourrait accélérer la détérioration de la qualité des actifs au-delà de l’augmentation associée des revenus ». Les analystes de Bank of America se veulent plus optimistes : « Nous considérons les hausses de taux comme un facteur d’amélioration des bénéfices des banques, potentiellement pour les années à venir. »

Tout dépend encore du moment et de la rapidité de l’augmentation des taux. « Les attentes du marché ont changé, assure le gérant d’Axiom AI. On estime aujourd’hui que la BCE va devoir remonter ses taux non pas en 2024, mais début 2023. » Si « le chemin vers des taux plus élevés n’est pas sans heurt, comme la Banque d’Angleterre l’a rappelé au marché le 4 novembre, souligne BofA, les portefeuilles de trésorerie des banques roulent en tout cas sur des rendements obligataires plus élevés. La fin du TLTRO (les opérations ciblées de refinancement de long terme par la BCE, NDLR) en 2022 affecterait la rentabilité de certaines banques, mais (…) sa fin serait la bienvenue ».

Si le processus de surveillance et d’évaluation prudentielle (Srep) et Bâle 4 n’obèrent pas les réserves de capital et que la BCE est contrainte de changer sa politique, toutes les conditions pourraient être réunies afin que « la prime qui existe en faveur des banques américaines se réduise », prêche Antonio Roman. Les activistes pourraient même trouver dans le secteur bancaire européen « un terrain propice, étant donné la faiblesse des valorisations », glisse BofA Global Research. On en saura plus mi-2022.