Avec les difficultés de Luko, les assureurs traditionnels tiennent leur revanche

La frénésie autour des assurtechs est-elle en train de retomber ? Depuis une dizaine d’années, nombreux sont ceux qui ont prédit l’avènement de ces nouveaux acteurs de l’assurance digitale, qui promettent de «disrupter» la relation client. Mais, derrière une promesse encourageante, ces nouveaux entrants peinent à trouver un modèle économique. Lancé en 2016, le courtier Luko spécialisé dans l’assurance habitation – qui a obtenu un agrément d’assureur grâce au rachat de l’allemand Coya en 2021 – fait ainsi l’objet d’une procédure de sauvegarde qui doit s’ouvrir ce mardi 13 juin au tribunal de commerce de Bobigny.

La procédure, révélée par nos confrères de L’Argus de l’assurance, vise à permettre à Luko de rééchelonner le paiement de ses dettes d’un montant de 45 millions d’euros, après que sa dernière levée de fonds de série C a échoué en novembre 2022. Le néo-assureur, financé par Speedinvest, EQT Ventures, Accel, Funders Fund, Orange Ventures et plusieurs business angels, planche désormais sur diverses solutions pour assurer son avenir. Il a notamment confié un mandat à la banque Lazard pour trouver un éventuel repreneur et pourrait intéresser le britannique Admiral Group, actionnaire de l’Olivier assurance, écrivait récemment L’informé.

L’importance de la diversification

De quoi prouver que les assurtechs ne peuvent avoir d’autre destin que d’être rachetées par les acteurs historiques ? Après le triomphalisme affiché par ces nouveaux entrants, les assureurs traditionnels se frottent déjà les mains. «Je pense aux remarques entendues depuis 15 ans : la proximité c’est fini, les réseaux aussi, l’insurtech va balayer les assureurs… Le changement est indispensable : la transformation doit être rapide pour gagner. Mais cette défaillance nous rappelle qu’être assureur est un métier particulier», réagit Alexandre du Garreau, membre du comité exécutif d’Allianz France en charge de la distribution, sur le réseau social LinkedIn.

Contrairement aux acteurs historiques du marché, Luko – qui s’est très récemment ouvert à l’assurance emprunteur - reste un acteur monoproduit spécialisé dans l’assurance habitation. Il ne bénéficie donc pas donc du large champ de mutualisation des risques des compagnies traditionnelles. Avec le réchauffement climatique qui fait grimper la sinistralité, en termes de catastrophes naturelles, mais aussi la fréquence et l’intensité des petits sinistres de type tempête-grêle-neige, l’assurance habitation est une branche dont la rentabilité technique est fortement dégradée.

Un marché français très compétitif

Le pari de Luko, qui ne supporte pas les coûts d’un réseau physique, était de casser les prix en renouvelant la promesse aux clients grâce à un parcours de souscription et de gestion de sinistres 100% en ligne. «A l’instar des pure players internet comme Amaguiz, Idmacif, des nouveaux entrants pensent pouvoir rentrer sur ces marchés avec des tarifs compétitifs tout en y dégageant des marges techniques. Ils sous-estiment bien souvent la difficulté à tenir un portefeuille de clients avec une relation à distance (téléphone, internet) et les risques d’antisélection inhérents à leur positionnement», remarque Cyrille Chartier-Kastler, président fondateur de Facts&Figures.

Le marché français de l’assurance habitation est notamment dominé par des mutuelles dites «sans intermédiaires», comme la Macif, la Maif, la Matmut ou les mutuelles du groupe Covéa qui délivrent une qualité de service à leurs clients. L’échec de l’assurtech réhabilite ainsi le rôle de l’assureur conseil. «Luko et d’autres promettent du prix et de la transparence (y’a pas de loup chez Luko)…mais où est le conseil ? Il peut se faire en ligne, il peut se faire en agence, au domicile des clients… dans tous les cas, il doit résoudre les problèmes des clients en optimisant son budget et en répondant à ses besoins», écrit encore Alexandre du Garreau.

Dans un marché français très concurrentiel, les difficultés de Luko n’ont donc rien de surprenant. «L’histoire des nouveaux entrants en assurance de particuliers se répète à échéance régulière sur le marché français et a fortement tendance à bégayer», analyse Cyrille Chartier-Kastler. Les difficultés rencontrées par Alan, le néo-assureur santé, soulignent que la marche à franchir est souvent sous-estimée par ces acteurs digitaux.

Comme de nombreuses fintechs, elles investissent dans leur développement sans attendre d’être rentables. C’est ainsi que Luko a récemment racheté Unkle, le spécialiste de la garantie des loyers impayés, pour 22 millions d’euros, et, avant cela, l’allemand Coya, en vue de se lancer outre-Rhin et d’obtenir un agrément d’assureur. Un actif dont il pourrait aujourd’hui envisager de se séparer pour retrouver des marges de manœuvre financières.