Avant de reprendre HSBC France, la Banque des Caraïbes se sépare de ses clients et de ses salariés

My Money Group se met en ordre de marche pour accueillir les activités de banque de détail de HSBC en France au 1er janvier 2024. Le groupe, contrôlé par le fonds d’investissement Cerberus, attend toujours le feu vert du gendarme bancaire, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour conclure le rachat. Dans le même temps, My Money Group (MMG) a définitivement mis fin le 24 août à son activité aux Antilles où opère sa filiale, la Banque des Caraïbes. C’est cette entité juridique qui doit accueillir les 3.900 salariés de l’actuel HSBC France concernés par la cession.

Alors qu’ils ont obtenu, lors de la signature de la transaction en novembre 2021, une garantie de maintien de leur emploipendant les douze mois suivant la reprise de l’activité par MMG, les partenaires sociaux de HSBC France s’insurgent aujourd’hui de voir leur acquéreur procéder à «un plan social déguisé» aux Antilles.

La Banque des Caraïbes a, en effet, mis en place une rupture conventionnelle collective pour ses 85 collaborateurs. MMG, qui avait racheté la filiale à la Société Générale en 2020, s’était laissé trois ans pour renouer avec la profitabilité. Mais la crise du Covid-19 puis le choc macroéconomique provoqué par la guerre en Ukraine ont enrayé cette trajectoire.



Un accord de reprise avec LCL

Ses 18.000 clients, dont 14.000 clients particuliers, verront leurs comptes définitivement clôturés le 2 novembre. Il leur est proposé de rejoindre LCL «bien implantée sur nos territoires et disposant d’un réseau d’agences solide» en Guadeloupe et en Martinique, via un accord de référencement de la clientèle similaire à celui qu’ING avait conclu avec Boursorama, ou plus récemment Orange Bank avec Hello Bank. Ce type d’accord permet à une banque, en cas de fermeture de l’activité d’une concurrente, de mettre la main sur la clientèle sans reprendre les salariés ou le système informatique.

La clientèle de la Banque des Caraïbes étant libre ou non de rejoindre ses rangs, LCL leur a réservé une offre «privilégiée», avec la première année de cotisation gratuite sur leur carte Visa Premier ainsi que 40 euros offerts pour la souscription d’un contrat d’assurance-vie ou un plan épargne-logement. Contactés par L’Agefi, ni LCL ni MMG n’ont souhaité commenter le processus en cours.

Incertitudes autour du transfert

Dans le réseau de HSBC France, les inquiétudes des salariés autour du «projet Belle», le nom de code du rachat par MMG, continuent à croître. «Au départ, l’annonce de la reprise avait été plutôt bien vécue. Les salariés étaient fatigués d’opérer avec un système informatique vieillissant. Mais aujourd’hui, le transfert de l’activité génère trop d’incertitudes», confie une source syndicale. Une intersyndicale SNB-CFDT-FO-CFTC a réclamé à la direction de HSBC Continental Europe «une prime de transfert» pour les 3.900 salariés concernés par la cession, à l’image de ce qui avait été pratiqué chez Barclays lors de la vente du réseau français au fonds Anacap. Ils ont, pour l’heure, essuyé un refus.

Le calendrier de l’opération suscite aussi des questions. Deux bascules informatiques «à blanc» sont prévues, le 30 septembre puis début décembre, en vue d’un transfert définitif de l’activité au 31 décembre 2023. «Le timing ne pouvait pas être pire», redoute-t-on en interne. Le réseau de HSBC en France doit renaître sous la marque CCF (Crédit Commercial de France). En attendant le changement de marque, les clients risquent d’opérer avec des relevés d’identité bancaires au nom de la Banque des Caraïbes, seule détentrice d’un agrément bancaire au sein du groupe, redoutent plusieurs sources syndicales. Contacté par L’Agefi, My Money Group confirme que l’entité juridique sera bien rebaptisée CCF à l’issue de la clôture de l’opération. Celle-ci reste toujours suspendue aux autorisations réglementaires.