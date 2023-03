Assurance : hausse des taux, le traitement de choc

Les assureurs-vie respirent. Après une trop longue période en territoire négatif, la remontée des taux, décidée par les banques centrales pour contrer l’inflation, leur apporte une bouffée d’oxygène... à moyen terme.

Les conséquences se révèlent en effet positives en matière de solvabilité. Si la hausse des taux réduit à l’actif du bilan la valeur des placements financiers à revenu fixe comme les obligations – qui constituent les trois quarts des engagements du secteur –, « elle joue également sur le passif en diminuant les provisions techniques, actualisées à un taux plus élevé », explique Benjamin Serra, vice president chez Moody’s. Or, surtout en France, la duration moyenne des actifs se révèle inférieure à celle des passifs. « Cet écart joue dès lors positivement sur les fonds propres », synthétise-t-il, précisant que si les taux d’intérêt continuent à croître, l’effet positif sur la solvabilité se poursuivra, mais à un rythme moindre.

Ce nouvel environnement refait la part belle au fonds euros, délaissé ces dernières années au profit des unités de compte (UC). « Les fonds euros pourraient revenir au goût du jour, grâce au retour du triptyque solvabilité, marge et, désormais, rendement rehaussé », anticipe Valérie Deppe, partner actuariat et services financiers chez Optimind. Le coût des options et garanties sur le fonds euros est appelé à se réduire, améliorant la solvabilité des assureurs-vie. Ayant moins de fonds propres à mobiliser, le secteur pourra ainsi proposer des rendements ou des produits plus attractifs pour les assurés, en réinvestissant dans des obligations à plus haut rendement. « L’accroissement des taux redonne un grand souffle d’air, avec une perspective bienvenue de hausse de rendement pour nos clients sur le fonds euros », sourit Thomas Béhar, directeur général adjoint de CNP Assurances. Toutefois, « encore faut-il que les assureurs aient de quoi profiter de cette montée des taux, la collecte nette des fonds euros s’étant révélée négative ces derniers mois », temporise Valérie Deppe.

Inertie

En outre, l’effet n’est pas immédiat. « Les taux de rendement pourraient continuer à baisser en 2022, du fait de l’effet d’inertie lié aux stocks », pointe Benjamin Serra. « Les assureurs ayant un important stock d’anciennes obligations rencontreront des difficultés pour répercuter la hausse des taux sur les rendements servis », enchaîne Tommy Pierre Pollet, responsable offre financière chez Selexium. « Les assurés vont légitimement s’attendre à une remontée des rendements. Or une période de quatre à cinq ans va être nécessaire pour que les taux servis dépassent le niveau d’inflation actuel, prévient Sylvain Coriat, en charge de l’assurance des personnes chez Allianz France. Il va falloir beaucoup de pédagogie pour expliquer cela à nos assurés. »

Alors que les taux de marché ont augmenté rapidement (lire ‘La Parole à…’), cette inertie fait peser le risque que les assurés se réorientent vers les livrets bancaires, plus rémunérateurs, et réalisent des rachats sur leur placement en fonds euros, malgré les pénalités liées à la fiscalité. En cas de retraits massifs, l’assureur devra alors céder des actifs obligataires, dont la valeur sera dépréciée sous l’effet mécanique de la hausse des taux. La différence de rémunération étant toutefois actuellement réduite (2 % pour le Livret A contre 1,3 % net de frais pour le fonds euros en moyenne), « l’arbitrage devrait essentiellement se faire sur les flux et moins sur les stocks », rassure Benjamin Serra.

Afin d’éviter un phénomène de retraits, les assureurs devraient jouer en outre sur les taux servis aux assurés en piochant dans leurs réserves de provision pour participation aux bénéfices (PPB). « Celle-ci se révèle significative, représentant en moyenne 5,4 % des provisions d’assurance-vie du secteur, soit un total de 68 milliards d’euros », précise Valérie Deppe. « Nous avons accumulé 15,4 milliards de PPB. Nous allons pouvoir utiliser cette réserve pour rehausser la performance des fonds euros de nos clients », atteste Thomas Béhar, qui ajoute ne pas avoir assisté jusqu’à présent à des rachats. « Les produits bancaires, qui sont des placements financiers de plus court terme, ne font pas concurrence aux produits assurantiels, qui s’inscrivent dans une logique patrimoniale de plus long terme », estime-t-il.

Les assureurs vont par ailleurs continuer à pousser les UC, où le risque est porté par le client, contrairement au fonds euros. « Les efforts faits ces dernières années par les assureurs sur les UC, en termes de développement de gamme, d’acculturation des intermédiaires…, vont continuer à payer », considère Valérie Deppe. « La gamme d’UC proposée par les assureurs s’est considérablement élargie au cours des dernières années, les gérants ayant développé de nouveaux types de produits (investissement socialement responsable, private equity…) », confirme Tommy Pierre Pollet. « Nous allons continuer à encourager la collecte en UC, pour lesquelles nous avons élargi notre offre ces dernières années – en infrastructures et immobilier notamment », témoigne Thomas Béhar.

Dans cette période plus incertaine, le secteur est sollicité pour son expertise, avec un recours accru aux mandats de gestion. « Les assurés souhaitent confier la gestion de leur contrat pour qu’il soit supervisé au quotidien par des professionnels. Il convient de panacher leur placement entre fonds euros et UC et revoir cette allocation régulièrement », explique Sylvain Coriat. Chez Allianz France, 85 % des contrats sont ainsi aujourd’hui souscrits en gestion sous mandat, contre 50 % il y a trois ans. Les demandes de mise en gestion sous mandat sont également nombreuses pour les contrats existants, les assurés souhaitant être accompagnés pour profiter des marchés actions lorsque ceux-ci repartiront.

Effets secondaires

Si l’accroissement des taux se révèle globalement positif en assurance-vie, certains segments, comme l’assurance emprunteur, en pâtissent. « En jouant à la hausse sur les taux d’emprunt, il réduit les volumes de prêts consentis par les banques, soucieuses de la fragilisation des capacités de remboursement de leurs clients », avertit Sylvain Coriat, ajoutant que le recul des crédits accordés devrait s’établir entre 10 % et 15 % cette année. En outre, les renégociations de prêts, qui suscitent celles des contrats d’assurance liés, devraient disparaître, les clients souhaitant conserver les taux très attractifs souscrits ces dernières années jusqu’à la fin.

La donne se révèle également différente en assurance-dommages, où les performances reposent principalement sur le résultat technique. « La hausse des coûts des sinistres va engendrer une augmentation des tarifs pour les assurés, que les assureurs vont essayer de contenir via différents leviers », déclare Valérie Deppe, citant la révision des plafonds, le niveau de garanties ou encore des accords de partenariat et de pool d’assureurs visant à mutualiser les frais. Les assureurs non-vie se sont en effet engagés en septembre auprès de Bercy à contenir la hausse des primes en 2022 et 2023 en deçà de l’inflation. A contrario, « la hausse des taux permettra, à l’avenir, de bénéficier de taux de rendement obligataires supérieurs. En fonction de l’évolution de l’inflation, qui peut ou non s’emballer, les conséquences seront positives ou négatives pour le secteur », avance Rémi Saucié, directeur financier d’Allianz France.

Si la hausse des taux apporte globalement une grande bouffée d’air au secteur, des divergences se manifestent toutefois selon le modèle d’activité de chaque acteur.



