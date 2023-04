Assurance automobile, le réemploi de pièces détachées est vertueux

Franck Le Vallois, directeur général de la Fédération française de l’assurance

Les assureurs sont aux avant-postes du changement climatique : ils financent la transition écologique en tant qu’investisseurs de long terme et sont aussi aux côtés de leurs assurés pour les accompagner en matière de prévention et d’indemnisation. Cela étant, les assureurs français souhaitent également aller au-delà en encourageant leurs assurés à adopter des comportements plus vertueux.

Lors de la COP26 à Glasgow en novembre, les assureurs membres de la Fédération française de l’assurance ont pris un nouvel engagement en matière d’assurance automobile : promouvoir le recours aux pièces issues de l’économie circulaire à la suite d’un sinistre*.

Ils sont conscients que cet engagement nécessite de la pédagogie car il n’a rien d’évident : comment proposer à leurs assurés des pièces issues de l’économie circulaire, c’est-à-dire de recourir à du réemploi au lieu de pièces neuves pour la réparation ? C’est donc aux assureurs d’impulser un changement de mentalité sur ce sujet. Il s’agit d’expliquer en quoi l’utilisation de pièces de réemploi en matière de réparation automobile contribue très concrètement à la décarbonation de notre économie tout en soutenant de nouvelles filières, au plus près des enjeux économiques locaux.

Si les Français demeurent libres d’opter ou non pour les pièces de réemploi lors des réparations effectuées sur leurs véhicules, ceux-ci se montrent sensibles aux arguments environnementaux dès lors qu’il y a une traçabilité et une sécurité apportée sur l’origine de ces pièces.

Ainsi, le recours aux pièces de réemploi dans la réparation des véhicules automobiles progresse mais demeure encore limité. Depuis la loi de « transition énergétique pour la croissance verte » du 17 août 2015, les professionnels de la réparation automobile sont tenus de proposer à leurs clients le recours aux pièces de réemploi pour certaines catégories d’éléments définis par décret. Pour autant, elles ne représentent que 3,6 % des pièces remplacées dans le cadre d’un sinistre avec expertise. On observe toutefois que ce taux s’élève à 8 % pour les véhicules entre 10 et 15 ans et à 20 % pour les véhicules de plus de 15 ans.

Pour accélérer la tendance, ce marché doit se structurer davantage, notamment en raison de la multiplication des références liée à la technologie accrue des véhicules et à l’inadéquation de l’offre avec la demande. En effet, certaines pièces de réemploi peuvent devenir introuvables peu après le lancement d’un modèle ou, au contraire, être disponibles en très grande quantité lors de la disparition d’un autre. Par ailleurs, la demande est concentrée sur quelques références. L’exemple des Etats-Unis montre toutefois que, par rapport à la situation actuelle, un triplement du recours au réemploi est possible.

Parce que l’intérêt environnemental et social des pièces de réemploi est évident, les assureurs plaident pour une meilleure structuration de la filière et un renforcement des dispositifs existants. Ils émettent donc plusieurs propositions, au service de la décarbonation de l’économie française.

Il est tout d’abord nécessaire de refondre la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les véhicules hors d’usage (VHU). En particulier, la lutte contre les réseaux frauduleux les exportant illégalement vers l’étranger doit s’intensifier. Un système de certification des centres VHU doit être mis en place.

Il faut également, grâce à leur numérisation, faciliter l’identification des pièces issues de l’économie circulaire. Cela permettra d’optimiser leur traçabilité et leur disponibilité. Les chaînes logistiques de la filière y gagneront en efficacité.

Nous sommes tous concernés par le changement climatique et avons chacun un rôle à jouer. Contribuer à développer les comportements les plus vertueux en matière de réemploi et de réparation, cela fait partie du rôle des assureurs. C’est la raison d’être de cet engagement collectif, au service de la société.

*NDLR : Le 4 novembre 2021, les assureurs, au sein de la Fédération française de l’assurance, ont pris des engagements dans plusieurs de leurs activités, pas seulement l’automobile.

En assurance habitation, les assureurs s’engagent à :

- promouvoir la réparation des biens endommagés plutôt que leur remplacement,

- développer, dans leurs réseaux de réparateurs en nature, le recours à des réparateurs engagés dans des démarches écoresponsables, à l’instar de ceux labellisés « Répar’acteurs »,

- mettre en place des partenariats avec des entreprises spécialisées dans la réparation et notamment dans la réparation écologique ;

En assurance construction, les assureurs se mobilisent pour développer la filière du réemploi dans le bâtiment. Ils s’engagent à accepter, après étude, les chantiers intégrant des matériaux de réemploi ;

En assurance santé, les assureurs se mobilisent pour promouvoir la pratique d’activités physiques et sportives ou la prise en charge de telles activités sur recommandation médicale.