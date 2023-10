Après sa fusion avec le Crédit du Nord, la Société Générale se met en ordre de marche en régions

« Le meilleur des deux mondes », c’est ce que la Société Générale a promis à sa clientèle. Depuis que la fusion de son réseau avec celui du Crédit du Nord est effective au plan juridique et surtout informatique, elle déploie sa nouvelle banque de détail SG en régions. Avec un cahier des charges, rappelé par le nouveau patron du groupe Slawomir Krupa le 18 septembre à Londres : faire croître les revenus en réduisant la base de coûts et en consommant moins de capital.

La fusion doit permettre de réaliser 450 millions d’euros d’économies à horizon 2025, grâce à la mutualisation des fonctions supports et aux regroupements d’agences. D’ici à la fin de l’année, 1.000 agences porteront le logo de la nouvelle marque, SG. Elles seront 1.450 en 2025. Dans le centre de Lyon, rue du Bât d’Argent, l’ancienne agence Crédit du Nord arbore déjà les couleurs rouge et noir. Son espace a également été entièrement repensé. Ce prototype d’agence, dit « Agora », doit être généralisé dans l’ensemble du réseau. Le traditionnel guichet d’accueil barrant l’accès à une enfilade de bureaux individuels a cédé la place à un espace ouvert de coworking, jouxté de salons et d’espaces de confidentialité. Ici, les conseillers, sans bureau personnel, se déplacent à la rencontre des clients. A l’étage, l’ambiance est plus feutrée : place aux tapis et au mobilier design de la banque privée. L’offre de Société Générale Private Banking est accessible aux clients SG détenant plus de 500.000 euros d’avoirs. Un seuil qui était fixé à 1 million d’euros dans le réseau Crédit du Nord.

Le nouveau modèle d’agence SG dit Agora -

Des synergies avec la banque privée

Le modèle se veut ancré dans les territoires. En Auvergne-Rhône-Alpes, comme en Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans les régions Centre et Grand Est, la clientèle de gestion de fortune (entre 2 et 25 millions d’euros d’avoirs) dispose, elle aussi, d’un accompagnement dédié. Le segment des « ultra high net worth individuals » (les particuliers dont les avoirs excédent 25 millions d’euros) n’est pas adressé uniquement depuis le 29 boulevard Haussmann à Paris. Deux banquiers du 29H disposent d’un bureau à l’étage de l’agence du Bât d’Argent. Les Lyonnais très fortunés ont ainsi accès à du conseil sur-mesure et à toute l’offre en architecture ouverte. « A ma connaissance, aucune autre banque n’a mis en place de dispositif en régions sur le segment des très fortunés», se félicite Mathieu Vedrenne, directeur de Société Générale Private Banking France.

Les banquiers privés reçoivent la clientèle de gestion de fortune, à Lyon à l’agence Bât d’Argent -

Comme mis en avant dans le plan stratégique du groupe, SG veut « être le partenaire numéro un des clients aisés et fortunés », et ce, sur plusieurs générations. SG va plus loin dans la segmentation que ses concurrentes : la clientèle dite « patrimoniale », avec des avoirs sous gestion compris entre 150 et 500.000 euros, est servie dans le réseau par un millier de conseillers dédiés. Ces derniers gèrent aussi bien leurs besoins en matière de banque au quotidien, que d’épargne financière grâce à une offre commerciale co-construite avec la banque privée. SG ambitionne de passer de 180 à 200 milliards d’euros d’avoirs sous gestion au sein de cette banque patrimoniale.

Le modèle SG s’inspire ainsi de la proximité qui prévalait au Crédit du Nord, tout en misant sur une palette d’expertises élargie. Le levier de croissance est clair : développer les synergies avec les autres métiers comme la gestion d’actifs et l’assurance. Des activités génératrices de commissions, qui permettront d’accroître le produit net bancaire (PNB) de la banque de détail tout en consommant peu de capital.

Augmenter les ventes d’assurance et d'épargne

Dans les agences, comme dans les call centers rebaptisés élégamment « centres de relations clients », les 4.000 conseillers SG sont les bras armés de cette offensive commerciale. La Société Générale, qui compte supprimer 3.500 postes d’ici à 2025 sans aucun départ contraint, continue donc par ailleurs à recruter : plus de 1.000 conseillers en agence ou à distance ont rejoint la banque au premier semestre 2023.

Vendredi 28 septembre, au centre de relations clients (CRC) de Lyon, l’ambiance est studieuse et concentrée. Un chiffre clignote en rouge à la vue de tous sur le tableau de bord : plus de 150 clients SG sont actuellement en attente d’une réponse téléphonique. Car ce CRC, tout comme ceux de Lille, Marseille, Val de Fontenay et Cergy Pontoise, a vocation à prendre les appels en provenance de la France entière pour décharger les autres centres. Le taux de réponse est étroitement surveillé par la direction. Il s’agit d’ « assurer la joignabilité et la continuité de service pour les clients lorsque les conseillers en agences ne sont pas disponibles, en complément des canaux digitaux», explique Aurore Gaspar Colson, directrice adjointe du réseau SG en France.

Au centre de relation clients de Lyon, les conseillers à distance s’appuient sur l’IA. -

Mais ce n’est pas la seule mission de ces conseillers à distance. Ils sont aussi encouragés, à coups de challenges commerciaux, à proposer de la souscription de produits d’assurance, d’épargne ou de crédit à la consommation. Une grande nouveauté par rapport aux CRC du Crédit du Nord qui se contentaient de prendre les appels entrants. Pour les guider dans ce rebond commercial, un outil à base d’intelligence artificielle identifie, à chaque appel entrant, les données relatives au profil du client. Ce jour-là, le chevalet de la manager au milieu de l’open space liste déjà « 8 MRH » (assurances multirisques habitation) vendues par ses conseillers.

Les back offices ont également été repensés. Implantés selon une logique géographique au sein du Crédit du Nord, ils sont chez SG spécialisés en sept filières d’expertise réparties sur le territoire national (financement et opérations aux particuliers, successions, financement et opérations aux professionnels et entreprises, transactions internationales, recouvrements). Cette réorganisation implique donc, pour les anciens salariés du Crédit du Nord, une mobilité géographique et fonctionnelle. L’essentiel des suppressions de postes dans les back offices aura lieu en 2024, tandis qu’en front office, elles s’opéreront en trois vagues successives. Avec 80% des regroupements d’agences effectués d’ici à la fin 2024, la plupart des suppressions de postes auront lieu l’an prochain. Valérie Migrenne, directrice des ressources humaines du réseau SG, insiste sur « l’accompagnement » déployé par la banque. A date, 70% des salariés concernés par des suppressions de postes ont opté pour un repositionnement.

Un nouveau modèle relationnel pour les professionnels

La fusion s’étalant jusqu’en 2025, la formation des collaborateurs est progressive. Le réseau s’attèle déjà à la formation de ses conseillers professionnels. Ils sont au cœur de la stratégie, SG visant une croissance annuelle de 1% de ses parts de marché sur la clientèle professionnelle (TPE et professions libérales). La banque de détail hérite, pour cela, du modèle du Crédit du Nord. Le conseiller dédié à la clientèle professionnelle gère aussi bien ses besoins bancaires à titre privé qu’au titre de son entreprise. Il peut s’appuyer, en second niveau, sur l’expertise des conseillers patrimoniaux. Les directeurs d’agences gèrent, eux aussi, un portefeuille de clients professionnels. « Nos banquiers sont, eux aussi, des entrepreneurs », insiste Yann de Nanteuil, directeur adjoint du réseau SG en France. Par ailleurs, 95% des décisions d’octroi de financement sont prises localement dans le réseau.

La salle des marchés de Lyon offre des couvertures taux et change aux clients. -

Quant à la clientèle d’entreprises, SG capitalise sur une des forces du modèle de la Société Générale : 32 centres d’affaires régionaux, qui s’appuient eux-mêmes sur 70 centres d’affaires locaux. La clientèle bénéficie, là encore, des synergies avec le reste du groupe : SG Entrepreneurs, avec son expertise en matière de M&A ou de capital investissement, son dispositif dédié à la French Tech, dont 20 banquiers se répartissent en régions, et, pour les grands comptes, les synergies avec la banque de financement et d’investissement. A Lyon, tout comme à Paris et Lille, le centre d’affaires dispose même d’une salle de marchés avec une dizaine d’experts actifs dans la couverture de change et de taux pour leurs clients PME et ETI. Grâce à cette plateforme à 360°, SG veut se hisser au rang de « premier partenaire des entreprises » dans les territoires.

