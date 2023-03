Allianz Trade s’associe à Fintecture dans une offre de paiement différé

Le numéro un mondial de l’assurance-crédit Allianz Trade poursuit son incursion dans le BNPL (Buy now pay later) dans le cadre de transactions avec paiement différé entre des entreprises. L’ex-Euler Hermes lance une offre de paiement différé en France en partenariat avec Fintecture, spécialiste des paiements BtoB dont il a pris une part du capital l’an dernier. De quoi pénétrer le marché des petites et moyennes entreprises en leur proposant une solution de paiement pour leurs clients qui embarque l’assurance-crédit de façon fluide, sans heurter le parcours client.

« Notre association avec Fintecture s’inscrit dans une stratégie de partenariat avec des acteurs du paiement et du BNPL nous ouvrant de nouveaux canaux de distribution, notamment pour atteindre les PME et TPE pour lesquelles l’assurance-crédit reste difficile d’accès, pour des raisons de rentabilité et de complexité », présente Mickael de Sa, Chief Digital Officer d’Allianz Trade en France. Le groupe a déjà une offre d’assurance-crédit avec BNPL pour les PME au Royaume-Uni. Toutefois, la solution peut intéresser les grands groupes aussi, comme dans le cas du partenariat annoncé le mois dernier avec Santander et la fintech Two.

En France également, la solution combinant offre de paiement différé avec proposition d’assurance-crédit formulées en instantané a toute chance d’intéresser aussi bien les gros marchands. Leurs ventes à de nombreux clients et selon des montants unitaires limités se prêtent mal à l’offre classique d’assurance-crédit.

La fintech dispose déjà d’une forte présence auprès des grandes entreprises et des acteurs du e-commerce. «Notre solution permet aux marchands d’offrir du BNPL sur tous les canaux de paiement, non seulement dans le commerce en ligne mais aussi en magasin ou encore à partir d’une facture classique - où nous apposons un QR code », précise Faysal Oudmine, dirigeant fondateur de Fintecture. La fintech exécute les paiements par virement ou prélèvement, moins chers que la carte. La maîtrise des risques concourt aussi à réduire les prix. En outre, le risque d’insolvabilité porté par Allianz Trade est également en partie sécurisé par Fintecture. «A l’échéance, le débiteur est automatiquement informé qu’il doit payer et peut valider en quelques clics, au besoin sur un téléphone portable, l’ordre de virement qui lui est présenté», poursuit-il. De quoi faciliter les paiements par les dirigeants débordés des petites entreprises !