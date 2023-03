ALD cède six filiales à Crédit Agricole et Stellantis pour pouvoir racheter LeasePlan

ALD, filiale de Société Générale spécialisée dans le financement longue durée de véhicules, a annoncé mercredi la signature d’un accord relatif à la cession de ses actifs en Irlande, au Portugal et en Norvège ainsi que des filiales de LeasePlan au Luxembourg, en Finlande et en République tchèque à Crédit Agricole Consumer Finance et Stellantis.

«Ces cessions interviendraient au titre des engagements pris par ALD dans le cadre de l’autorisation par la Commission Européenne de l’acquisition de LeasePlan par ALD», a indiqué la filiale de Société Générale dans un communiqué.

«La flotte de ces six entités représentait environ 100.000 véhicules, soit 3% de la flotte totale combinée d’ALD et de LeasePlan au 31 décembre 2022» et un total d’encours d’environ 1,7 milliard d’euros, a précisé la société.

Dans un communiqué distinct, Stellantis a indiqué que «cette annonce [faisait] suite aux accords de partenariat entre Stellantis et Crédit Agricole Consumer Finance annoncés en décembre 2021 concernant la création d’une Newco commune, dont l’ambition est de devenir un leader européen de la location longue durée, et la prise en charge par Crédit Agricole Consumer Finance de 100% du capital de FCA Bank».

Impact positif sur les résultats du Crédit Agricole

Dans son propre communiqué, Crédit Agricole Consumer Finance a assuré que «cette opération aurait un impact positif» sur ses résultats «et devrait générer un retour sur investissement en ligne avec la politique» du groupe». L’impact sur le ratio de solvabilité CET1 de Crédit Agricole SA à la finalisation de l’opération serait inférieur à 10 points de base.

La réalisation de ces transactions, dont les montants n’ont pas été dévoilés, est soumise à l’obtention d’autorisations règlementaires et de concurrence, et à la finalisation de l’acquisition de LeasePlan par ALD.

Le conseil d’administration d’ALD a par ailleurs décidé de convoquer une assemblée générale le 28 avril prochain afin d’approuver l’acquisition de LeasePlan par ALD. La finalisation de l’opération devrait avoir lieu le même jour.