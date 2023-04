AG2R La Mondiale commence à redresser la barre en prévoyance

AG2R La Mondiale cherche le chemin d’une croissance rentable pour toutes ses activités. Le groupe engrange les premiers résultats de son plan de redressement de l’activité d’AG2R Prévoyance adopté en juin 2022.

Le groupe, qui présentait ses résultats annuels lundi 3 avril, vise une amélioration de 78 millions d’euros du résultat technique pour 2023 en prévoyance et a déjà réalisé 34 millions au cours de l’année 2022. «Le redressement s’impose. Nous avons perdu 400 millions d’euros sur 10 ans sur l’activité prévoyance. Nous devons retrouver l’équilibre, avec un objectif de 130 millions d’euros d’amélioration du résultat d’ici à 2025. Nous avons tenu un discours de vérité aux clients et aux parties prenantes. Le redressement passe à 60% par des augmentations de tarifs qui ont été plutôt bien acceptées. Le deuxième levier passe par les économies et les baisses des frais généraux », affirme Bruno Angles, directeur général.

Ces mesures participent à l’amélioration des résultats de groupe. En 2022, le résultat net atteint 221 millions d’euros contre 273 millions d’euros l’année précédente. Le millésime 2021avait été marqué par une croissance des cotisations liée à deux éléments exceptionnels (reprise post-covid et intégration d’Aegide-Domitys), note le groupe. Cela reste néanmoins le meilleur résultat de l’année des groupes de protection sociale, affirme-t-il. Le groupe réduit également de 70 millions d’euros ses frais entre octobre 2021 et fin 2022.

Sortie de MBV et des soins en Ehpad

AG2R La Mondiale a également organisé en septembre la sortie de son périmètre de la mutuelle MBV, gestionnaire d’établissements de santé et des services à domicile en France. «Nous avons voulu dé-risquer le groupe. MBV gère des Ehpad. Notre métier d’assureur n’est pas celui du soin, il fait appel à d’autres savoir-faire, d’autres risques et contrôle des risques», poursuit Bruno Angles.

AG2R La Mondiale reste dans Domitys, exploitant de résidences senior, qui «constitue une activité différente». Le groupe de protection sociale se dit aussi prêt à se développer dans le secteur du grand âge. «Nous voulons être un acteur important du débat», souligne Bruno Angles.

AG2R La Mondiale creuse également la piste de l’assurance dommages, soit à travers un rapprochement avec un grand acteur comme il l’avait tenté avec Matmut, soit par un partenariat de distribution, envisageable avec la Maif, ou encore par le rachat d’une insurtech.

Enfin, AG2R La Mondiale mise sa croissance sur l’épargne retraite, cœur de réacteur de son activité. Le groupe a pu revaloriser ses contrats d’assurance vie de 35 centimes à 1,76% servi aux assurés.

Il a pourtant souffert sur les marchés financiers. Le portefeuille de 122 milliards d’euros d’actifs subit la hausse des taux. Les plus-values obligataires réalisées atteignent 59 millions d’euros en 2022 contre 146 millions d’euros en 2021. «Nous avons maintenu une performance du portefeuille actions élevée, grâce au maintien de l’exposition actions, permis par les instruments de couverture, qui ont été opportunément cédés en juin 2022», complète David Simon, membre du comité de direction groupe en charge des investissements, des finances et du risque.

Le groupe maintient sa provision pour articipation aux xcédents (PPE), à un niveau de 4,1% des encours euros soit 2,3 milliards d’euros, pour soutenir les rendements futurs.

Le groupe fait valoir qu’il consacre 300 millions d’euros dans la transition énergétique via des fonds de private equity, dont 120 millions d’euros ont déjà été investis à fin 2022. Pour le financement des entreprises françaises, au cours des cinq dernières années, il a investi 650 millions d’euros dans plus de 50 émissions privées de dette, 680 millions d’euros dans plus de 50 fonds de dette spécialisés, 593 millions d’euros dans plus de 200 fonds de private-equity et un flux d’investissement de 100 millions d’euros par an.