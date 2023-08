ABN Amro déçoit le marché

La banque néerlandaise ABN Amro a dépassé les attentes au deuxième trimestre avec une hausse de 83% de son résultat net. Elle a toutefois déclaré qu’elle ne prévoyait plus d’atteindre son objectif de réduction des coûts pour 2024 en raison de la hausse de l’inflation et des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent.

Les coûts annuels pour 2023 se sont améliorés et sont maintenant attendus autour de 5,2 milliards d’euros, a déclaré le groupe, contre 5,3 milliards d’euros précédemment. Toutefois, il a indiqué que son objectif de réduction des coûts de 4,7 milliards d’euros (5,16 milliards de dollars) pour 2024 ne serait pas atteint. «Ce que nous avons indiqué pour nos niveaux de coûts pour 2023, c’est que nous nous attendons à atteindre environ 5,2 milliards, mais malheureusement, certains de nos investissements doivent être repoussés à 2024 et cela signifie automatiquement que nous ne pouvons pas atteindre notre objectif de 4,7 milliards», a déclaré le PDG Robert Swaak dans un communiqué, ajoutant que la société mettrait à jour ses objectifs financiers au quatrième trimestre.

La banque a également déçu en reportant ses annonces au quatrième trimestre sur son programme de rachat d’actions de 500 millions d’euros. Les actions d’ABN Amro lâchent 2,7 % vers 12h30, à 14,31 euros.

Une rentabilité en berne

ABN Amro a publié un bénéfice net de 870 millions d’euros pour le deuxième trimestre, dépassant le consensus des analystes qui prévoyaient un bénéfice net de 570 millions d’euros. Les analystes de Credit Suisse, J.P. Morgan et Jefferies ont tous qualifié l’ensemble des résultats de «mitigés».

Si le bénéfice net est en «nette amélioration», pointe Jefferies, le revenu net d’intérêt (RNI) et les frais sont tous deux conformes à ses attentes. «Si vous regardez la rentabilité du secteur bancaire et plus particulièrement d’ABN Amro, au cours des dernières années, nous avons été en dessous de 10 %, donc nous ne créons pas de valeur, nos rendements sont inférieurs à notre coût du capital. Il est clair que la situation s’améliore maintenant, mais nous ne sommes absolument pas dans une situation où l’on peut parler de bénéfices exceptionnels», a déclaré Ferdinand Vaandrager, directeur financier, lors d’un appel avec des journalistes.

Le ratio de capital CET1 d’ABN Amro est tombé à 14,9 %, contre 15,5 % il y a un an.

