Un grand fonds de pension texan a liquidé les actifs confiés à une dizaine de gérants

Il y a une Française parmi les firmes financières interdites. Le fonds de pension des enseignants du Texas (Teacher Retirement System of Texas, TRS) a liquidé les actifs confiés à une dizaine de gérants et d’institutions financières, a appris Bloomberg en consultant une lettre datée du 31 décembre 2022 envoyée par le dirigeant du fonds de pension à des responsables texans. La missive ne précise pas quelle proportion des 173 milliards de dollars (161,8 milliards d’euros) d’actifs que le fonds de pension a sous gestion a été retirée aux entreprises visées. TRS n’a désormais plus d’actifs confiés à BlackRock, BNP Paribas, Credit Suisse, Danske Bank, Jupiter Fund Management, Nordea Bank, Schroders, Svenska Handelsbanken, Swedbank, UBS et BlackRock Tactical Opportunities Fund. Mis à part BlackRock, qui cristallise la majeure partie des attaques des Etats américains opposés à l’usage des critères environnementaux sociaux et de gouvernance (ESG), ces acteurs sont surtout européens. Le Contrôleur financier du Texas avait publié fin août 2022 la liste noire des sociétés de services financiers qui boycottent selon lui le secteur des industries fossiles, un secteur très important au Texas, et donc avec qui l’Etat se refuse de travailler. Depuis, certains gérants ont manœuvré pour plaider leur cause. BlackRock et BNY Mellon ont entamé le dialogue, mais seul le second semble avoir disparu de la liste.