Le cabinet de conseil en transition écologique BL évolution a passé en revue les publications de 29 acteurs financiers (gérants et institutionnels) sur leur politique biodiversité. Comme le prévoit l’article 29 de la loi Energie-Climat de 2021, les investisseurs (plus de 500 millions d’euros d’encours) sont désormais tenus de publier des informations sur la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leur politique d’investissement, mais aussi sur leur impact sur la biodiversité et la mesure des risques. Les débuts de cet exercice de reporting sont «timides», les réponses restent peu fournies. « La prise en compte de la biodiversité n’a pas atteint le niveau stratégique des institutions financières, peu d’entre elles disposent déjà de politiques stratégiques structurées sur le sujet », analyse Sylvain Boucherand, CEO de BL évolution. Sur les 29 acteurs étudiés, trois n’ont pas réalisé de rapport. Pour les 26 acteurs, près deux-tiers publient des premiers éléments de stratégie (feuille de route, ambitions, objectifs...). «Néanmoins, des objectifs de long terme sont manquants dans leurs politiques biodiversité», souligne l’étude. Les acteurs attendent de travailler sur un alignement avec les objectifs de la Convention sur la Diversité Biologique qui doivent être définis au cours de la COP15 en décembre 2022. L’étude salue les efforts d’Axa et son rapport Biodiversité qui dépasse parfois ce que demande la réglementation. Nouveaux outils, nouvelles approches Les acteurs rencontrent des difficultés à établir une empreinte biodiversité par méconnaissance ou manque d’outils.Un tiers des acteurs commencent à réaliser des mesures d’impact, comme Crédit Agricole Assurances, la Banque Postale AM, ou BNP Paribas AM. Les outils quantitatifs les plus utilisés sont le Corporate Biodiversity Footprint (CBF) et le Global Biodiversity Score (GBS). 14% des acteurs ont recours à des outils qualitatifs comme «Encore», Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure développé par la Natural Capital Finance Alliance et l’UNEP-WCMC, libre d’accès. Mandarine Gestion a développé son propre outil d’empreinte agrégée, Mandarine Biodiversity Score. Enfin, certains acteurs utilisent une empreinte «désagrégée», en se basant sur plusieurs indicateurs directement liés aux cinq groupes de pressions définis par l’IPBES (plateforme scientifique mondiale sur la biodiversité). L’étude des impacts, des risques et dépendances aux services écosystémiques reste peu détaillée par manque de données. «La prise en compte des risques est parfois évoquée sur les projets financés mais assez peu formalisée dans une politique de gestion de risques globales. La matérialité des enjeux de biodiversité mériterait d’être analysée plus en profondeur afin d’orienter ensuite les stratégies et orientations biodiversité des institutions financières », déclare Sylvain Boucherand. Crédit Agricole Assurances identifie trois principaux risques: augmentation du coût de certaines matières premières lié à la dégradation de l’environnement, hausse du coût des impacts physiques (érosion des sols et événements climatiques extrêmes, accès à l’eau…) et les risques de transition pour l’immobilier et les industries. Le cabinet espère que les acteurs financiers développent une nouvelle approche sur leurs relations à la nature, que les méthodologies se consolident, et que les données des entreprises soient mieux prises en considération par les acteurs financiers grâce aux travaux de la TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosure). Abeille Assurance par exemple a pris des engagement et défini un plan d’amélioration. En 2023, l’assureur doit publier une méthodologie et une stratégie d’alignement, accompagnés d’objectifs chiffrés pour 2030.