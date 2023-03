Les fonds souverain et de pension turcs sont incités à soutenir la Bourse locale

Le tremblement de terre en Turquie et en Syrie a entraîné un désastre humanitaire mais aussi financier. Les échanges à la Bourse d’Istanbul ont été interrompus mercredi 8 février 2023 après la forte vente de titres provoquée par la catastrophe. Le principal indice local, le BIST 100, a connu une importante baisse de plus de 15% avant sa suspension.Une série de mesures est attendue pour permettre son redémarrage, prévu dans le courant de la semaine du 13 février, selon Bloomberg. Le fonds souverain devrait d’une part être mis à contribution à travers un nouveau mécanisme baptisé «fonds de stabilisation des prix». Ce dernier devrait recevoir des capitaux de la part d’établissements publics de crédit et les utiliser pour acquérir des actions en période de forte volatilité. D’autre part, les fonds de pension seront également mis à contribution. Les fonds privés seront contraints d’utiliser au moins 30% de leur contribution gouvernementale pour des achats d’actions, contre 10% auparavant, selon une nouvelle réglementation publiée au Journal officiel local. Le système de financement des pensions turc fonctionne en effet avec une contribution du gouvernement qui représente jusqu’à 30% de l’épargne individuelle dans les fonds. De plus, ils seront autorisés à allouer 5% du total du fonds à une seule valeur, contre 1% avant le changement réglementaire. Ils pourront intervenir sur les indices BIST 30, BIST Liquid Banks,BIST Ex-banks Liquid 10 et BIST Participation 30 à travers des fonds indiciels cotés («exchange traded funds», ETF). Au-delà de ces mesures incitatives, des actions fiscales devraient aussi être annoncées pour stimuler les rachats de titres.