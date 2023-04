Les cat bonds, un outil, pas une panacée

Feux de forêt, tempêtes, sécheresses… Depuis une trentaine d’années, les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes. Les primes aux assureurs et aux réassureurs ne suffisent plus face à des conséquences financières en augmentation constante. Pour le premier semestre 2022, le coût total s’élève à plus de 32 milliards d’euros sur le globe (1). Pour faire face à ces enjeux, le monde de l’assurance a vu la naissance, à la fin des années 1990, d’un système de bons obligataires spécifiques, cat bonds ou obligations catastrophe. Comment fonctionnent-ils ? Constituent-ils une solution viable ?

Ces cat bonds, dont le sous-jacent est lié à des événements de perte d’assurance, sont un sous-segment du marché des ILS, ou insurance linked strategies, via la création d’une société ad hoc. Leur fonctionnement est assez simple. S’il n’y a pas de catastrophe, les investisseurs perçoivent leur mise initiale, ainsi que le coupon lié au titre obligataire. En revanche, si une catastrophe survient, les encours sont débloqués au profit de l’assureur, lui permettant de couvrir une partie du sinistre. Les investisseurs perdent leur somme de départ et les coupons restant à verser. Ce sont donc eux qui financent une partie du risque. Par la suite, l’avantage comptable est fort pour les assureurs, puisque cet échange leur permet d’élargir leur surface d’engagement, de ne pas faire porter cette dernière sur le bilan, et donc de conserver sa solvabilité pure. Autre avantage de taille, ce marché est liquide et ne représente pas de problème de contrepartie à gérer. Côté investisseurs, essentiellement des institutionnels à la recherche de rentabilité, l’objectif est de trouver une réelle alternative à la baisse constante des obligations d’Etat. Les cat bonds sont en effet décorrélés de situations industrielles ou de politiques économiques. Le rendement constaté est entre 7 % et 8 %, voire 10 % sur certains, et la maturité est de courte durée, deux à trois ans généralement, cinq ans maximum.

Face à l’accroissement des catastrophes naturelles, les investisseurs seront-ils toujours attirés par les cat bonds ?

Cet outil n’est cependant pas une panacée. En premier lieu, cette méthode offre bien souvent une couverture partielle. En effet, il existe quasiment toujours pour l’assureur un pay-off basé sur les pertes effectives liées au sinistre, une différence entre les sommes constatées et les montants souhaités. L’assureur doit donc provisionner une partie des sommes, quoi qu’il arrive. Autre sujet, d’importance : l’attractivité pour les investisseurs. Le rythme de l’accroissement des catastrophes naturelles fait qu’il est légitime de se demander s’ils seront, toujours attirés par ce type de produits, Rien n’est moins sûr.

Au premier semestre 2022, le marché des cat bonds a connu un nouveau record, avec un placement total d’obligations de 7,4 milliards d’euros, soit une hausse de 2 % par rapport au semestre précédent. L’augmentation de la fréquence et de l’importance des catastrophes, avec des causalités financières toujours plus importantes pour les assureurs et les réassureurs, explique cette croissance. Mais on peut légitimement se demander si, à l’avenir, le réchauffement climatique et ses conséquences de plus en plus fortes ne vont pas pousser le mouvement à s’inverser.

(1) Floods and storms drive global insured catastrophe losses of USD 38 billion in first half of 2022, Swiss Re Institute estimates | Swiss Re.