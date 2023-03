Le Royaume-Uni se dote d’un groupe de travail sur le «S» d’ESG pour les pensions

Le Royaume-Uni poursuit la refonte de son cadre réglementaire d’investissement après le Brexit. Il vient d’avancer sur le thème des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance applicables aux investissements des fonds de pension : sur la recommandation du ministère du Travail et des Pensions, un groupe de travail consacré au critère social vient d’être constitué.

Il a pour objectif d’assister les fonds de pension dits « occupationnels», c’est-à-dire lié aux entreprises et plus largement toute l’industrie des pensions dans la prise en compte des défis que représentent les facteurs sociaux, parmi lesquels l’identification de données et mesures fiables. Ces critères s’appliquent aux droits des travailleurs, à la santé et la sécurité au travail, aux chaînes d’approvisionnement, aux problèmes d’esclavage moderne ainsi qu’à l’inclusion et à la diversité.

Les objectifs clés du groupe de travail consisteront à identifier les sources de données et autres ressources qui pourront être utilisées par les fonds de pension pour identifier, mesurer et gérer les risques et opportunités financiers concrets ; mesurer et rendre compte des développements à propos de l’International Sustainability Standards Board (ISSB) et d’autres standards ; développer une réflexion sur la façon dont les administrateurs pourront identifier, suivre et gérer les risques financiers posés par l’esclavage moderne et les chaînes d’approvisionnement.

Un groupe pluridisciplinaire

«Chaque investissement a un impact sur les gens ainsi que sur la planète et les facteurs sociaux sont cruciaux pour les investisseurs de long terme», a commenté dans un communiqué Luba Nikulina, qui préside le groupe et est par ailleurs directrice de la stratégie d’IFM Investors, un gestionnaire détenu par 17 fonds de pension.

Le nouveau groupe comprend des représentants de fonds de pension, de sociétés de gestion, de fournisseurs de données, de groupes de collaboration inter-industrie et de membres de la société civile. Des membres du gouvernement et des régulateurs y participent en tant qu’observateurs, et le ministère du travail et des pensions fournit le secrétariat. Le groupe a un an pour élaborer un guide à l’attention de ses parties prenantes.