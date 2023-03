Le premier veto de Joe Biden protège l’investissement ESG des fonds de pension

L’ESG cristallise toujours autant les tensions aux Etats-Unis. Le Président Biden a posé le premier veto de son mandat le 20 mars 2023 à la suite d’un vote au Congrès. Il bloque ainsi le vote contre un règlement proposé par le ministère du Travail intitulé «Prudence et loyauté dans la sélection des investissements des plans d’épargne retraite et dans l’exercice des droits d’actionnaire». Le règlement doit permettre aux fonds de pension du pays d’investir en utilisant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) mais n’a pas obtenu la majorité des voix.

«J’ai signé ce veto car la législation passée au Congrès mettait en danger l’épargne retraite de particuliers dans tout le pays», a déclaré le Président dans une vidéo publiée sur Twitter.

I just vetoed my first bill.



This bill would risk your retirement savings by making it illegal to consider risk factors MAGA House Republicans don't like.



Your plan manager should be able to protect your hard-earned savings — whether Rep. Marjorie Taylor Greene likes it or not. pic.twitter.com/PxuoJBdEee