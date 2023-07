Le Parlement européen adopte sa version de la réforme de Solvabilité 2

Proposée en septembre 2021 par la Commission européenne, la réforme du cadre prudentiel des sociétés d’assurance Solvabilité 2 pourrait être bouclée d’ici la fin du mandat législatif que marqueront, en juin 2024, les élections européennes. Mardi après-midi, le Parlement européen a adopté en commission sa propre version du texte. Une étape qu’avaient déjà franchi il y a un an les Etats membres, au sein du Conseil de l’UE. Les deux institutions pourront donc engager à la rentrée les négociations en trilogue, afin d’arrêter la mouture finale de la directive, qui définit depuis 2016 les règles du jeu européennes en matière de gestion des risques et d’exigences de fonds propres des assureurs.

Deux principaux sujets de tensions sont responsables de la longueur des pourparlers entre les eurodéputés au sein de la commission des Affaires économiques (ECON). Le premier concerne le calibrage des différentes mesures d’allégement des exigences de fonds propres prévues par la réforme afin d’accroître «les investissements à long terme» du secteur de l’assurance dans l’économie européenne. Verdict : l’issue des discussions satisfait, à la droite de l’hémicycle, le groupe PPE (Parti populaire européen), qui plaidait la cause des assureurs. «Jusqu’ici, le calibrage était excessivement prudent, et contraignait les entreprises à détenir des centaines de millions de capital excédentaire. Désormais, nous allons permettre aux assureurs européens d’allouer le capital libéré à des investissements productifs, tels que les infrastructures vertes ou la digitalisation», a ainsi triomphé Markus Ferber, le représentant du PPE au sein de la commission ECON. A ce sujet, une étude du think tank CEPS (Centre for European Policy Studies) commandée par le Parlement européen concluait pourtant en septembre dernier que la réforme n’aurait qu’un « impact limité » sur les investissements en actions du secteur.

La déception règne à l’inverse, de l’autre côté de la table, chez les tenants de la prudence. «Les dispositions d’allègement en capital suscitent des inquiétudes. Elles vont au-delà de ce que l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (l’Eiopa) a conseillé comme étant approprié pour la stabilité financière et la protection des assurés», estime l’ONG Finance Watch dans un communiqué.

Le climat au centre de la controverse

Les modalités de la prise en compte par le secteur des risques ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), et en particulier, de ceux liés au climat, constituaient le second point d’achoppement. Les eurodéputés ont ici convenu de contraindre les entreprises à concevoir des plans de transition, et d’intégrer les risque ESG dans les «processus interne d’évaluation des risques et de la solvabilité» prévus par la directive. Le tout accompagné d’une nouvelle supervision de la gestion de ces risques par les autorités de surveillance.

Des avancées que salue Julia Symon, Head of Research & Advocacy chez Finance Watch, non sans certains regrets : «davantage devra être fait pour s’assurer que les exigences en capital prennent en compte les risques liés au climat, tel que l’exposition aux énergies fossiles ». Cette experte se satisfait en même temps du fait que l’Eiopa ait été chargée de plancher sur le sujet. « Il n’y a pas de place pour la réduction des exigences en capital en faveur des investissements verts que réclament de nombreux activistes. La régulation de l’assurance doit placer la stabilité financière en premier. Il ne peut donc y avoir aucun objectif contradictoire », s’est de son côté félicité Markus Ferber.